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Formula 1 / 突发新闻

阿塞拜疆打算推迟大奖赛

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阿塞拜疆打算推迟大奖赛
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2020年3月22日 下午9:00

2020年F1赛季的开始将会进一步往后延迟一周，因为巴库预计会在今天宣布推迟在巴库举行的大奖赛。

新冠肺炎大流行已经导致全球绝大多数体育赛事停摆。F1新赛季的前七场比赛都无法照常举行，其中澳大利亚和摩纳哥已经确定取消。

F1和国际汽联预计2020年的世界锦标赛最早要等待六月开始。这使得原赛历上安排在6月7日的阿塞拜疆大奖赛有可能成为今年正式的第一场比赛。

然而，由于欧洲疫情日期严重，多个国家都预计无法在近几个月内完全战胜病毒，使得2020赛季何时能够开始充满变数。

据知情者透露，阿塞拜疆大奖赛的主办方已经决定推迟大奖赛，其原因与摩纳哥相同。由于巴库是街道赛，赛道搭建和筹备需要大量劳动力和志愿者，然而在疫情不能完全控制之前，劳动力或将出现严重缺失。不过，巴库并不打算直接取消比赛，而是希望可以安排在晚些时候举鼎

如此一来，原本有巴库“背靠背”的加拿大蒙特利尔有望成为新的第一站。但是F1 CEO切斯·凯利此前表示过，只有在安全的情况下，才能重新启动赛季。

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