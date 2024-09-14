阿塞拜疆大奖赛FP3：拉塞尔最快，比尔曼撞墙

尽管抱怨赛车操控感觉“糟糕”和潜在的引擎困扰，拉塞尔在本阶段结束前做出了最快时间，以0.013秒超越此前最快的法拉利车手查尔斯·勒克莱尔，上升到时间榜头名。

周五冲刺练习受干扰的兰多·诺里斯相差拉塞尔的标杆时间0.223秒，排名第三位，而他的迈凯伦队友奥斯卡·皮亚斯特雷紧随其后。

卫冕世界冠军马克斯·维斯塔潘在排位赛前最后一个准备阶段排名第五，相差梅赛德斯车手0.348秒，位于卡洛斯·塞恩斯身后。而他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹排名第七。亚历山大·阿尔本和新队友弗朗哥·科拉平托为威廉姆斯以两辆赛车进入前十，领先七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿。

周六的天气相比周五更加微妙，时不时有小雨滴落在赛道上，这使得本阶段开始后大部分赛车没有立即出场。而开场15分钟左右，埃斯特班·奥康在17号弯前停下，导致了第一次红旗。之后，代替遭禁赛的凯文·马格努森为哈斯比赛的比尔曼，在一号弯前无法正常进弯。英国小将试图走上缓冲区，却左前轮撞墙，让车队机械师在排位赛前如临大敌。

整个第三节练习里，周冠宇按照索伯车队的指示，为队友瓦尔特利·博塔斯制造尾流。由于启用了额外的能量储存单元和控制电子器，中国小将要在周日正赛里从发车区之后发车。