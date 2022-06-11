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Formula 1 / Azerbaijan GP 自由练习报告

阿塞拜疆大奖赛FP3：佩雷兹领先莱克勒克0.07秒重回榜首

塞尔吉奥·佩雷兹在阿塞拜疆大奖赛第三节自由练习里重回时间榜第一，在排位赛前以微弱优势领先主要竞争对手查尔斯·莱克勒克。

阿塞拜疆大奖赛FP3：佩雷兹领先莱克勒克0.07秒重回榜首
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本周末迄今为止，去年在巴库赢得比赛的佩雷兹延续了在摩纳哥斩获胜利的强劲势头，与莱克勒克一起成为本周末的大热门。排位赛前的最后一个练习阶段开始后，俩人在时间榜上交替排名。

经过几轮用软胎做的冲刺练习之后，佩雷兹做出一圈1分43.170秒，比莱克勒克的1分43.240秒快了0.07秒，倒计时阶段，墨西哥人试图再做一圈飞驰练习时，在城堡路段过后赶上了一辆威廉姆斯。他顺势模拟了利用前车尾流的直道冲刺。虽然这圈没有进步，但仍旧成为本阶段的标杆。

相比之下，马克斯·维斯塔潘在本周末的情况与在摩纳哥时相似，对赛车的感觉仍然不如队友。本阶段结束时，他依然落后佩雷兹0.279秒。同样，卡洛斯·塞恩斯与莱克勒克的差距依然存在，只是相比周五收工时，略微减少到0.4秒左右。

周五勉强处在前十名边缘的迈凯伦，经过调整后在周六取得进步。两辆赛车在最后60分钟的练习里，先用中性胎出场，做出了不错的时间。而换上软胎之后，兰多·诺里斯跑出全场第五快的单圈时间，尽管他的1分44.418秒距离塞恩斯有0.8秒之多。与此同时，丹尼尔·里卡多的情况有明显的改善，尽管屈居队友身后，但俩人只有0.058秒的差别。

AlphaTauri维持着在巴库的良好竞争力。大部分时间里，皮埃尔·加斯利和角田裕毅都用硬胎进行练习，而且法国人一度用本周末最硬配方的轮胎跑出1分45.507秒，排在前五行列。最后他用软胎提高到1分44.491秒，仅仅相差里卡多0.015秒。

与迈凯伦相比，梅赛德斯的调整效果并不明显。虽然乔治·拉塞尔能够保持在前十，但他比佩雷兹慢了1.4秒之多，位列第八。在他身后是Alpine的埃斯特班·奥康和阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。前十名最后两人之间只有0.004秒的不同。

费尔南多·阿隆索相差Alpine队友0.15秒，排在第11位。刘易斯·汉密尔顿遭遇了严重的问题，他不仅向车队报告了“没有尾端”，而且之后被车队告知对他的引擎功率做了限制。他只以第12名结束排位赛前的最后一节练习。

中国车手周冠宇在周六练习里比前一天有所提高，他在最后一轮冲刺模拟时做出1分44.913秒，排在第14位。不过他的阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯因为在3号弯错过了进弯，没能进一步提高时间，只能接受第19名的结果。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 18 1'43.170  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 19 1'43.240 0.070
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 14 1'43.449 0.279
4 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 19 1'43.596 0.426
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 13 1'44.418 1.248
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 19 1'44.476 1.306
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 21 1'44.491 1.321
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 17 1'44.573 1.403
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 15 1'44.685 1.515
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'44.689 1.519
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 14 1'44.842 1.672
12 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 19 1'44.845 1.675
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 17 1'44.879 1.709
14 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 18 1'44.913 1.743
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 17 1'44.919 1.749
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 20 1'44.964 1.794
17 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 17 1'45.479 2.309
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 19 1'45.532 2.362
19 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 17 1'45.574 2.404
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'46.070 2.900
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