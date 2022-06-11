阿塞拜疆大奖赛FP3：佩雷兹领先莱克勒克0.07秒重回榜首

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本周末迄今为止，去年在巴库赢得比赛的佩雷兹延续了在摩纳哥斩获胜利的强劲势头，与莱克勒克一起成为本周末的大热门。排位赛前的最后一个练习阶段开始后，俩人在时间榜上交替排名。

经过几轮用软胎做的冲刺练习之后，佩雷兹做出一圈1分43.170秒，比莱克勒克的1分43.240秒快了0.07秒，倒计时阶段，墨西哥人试图再做一圈飞驰练习时，在城堡路段过后赶上了一辆威廉姆斯。他顺势模拟了利用前车尾流的直道冲刺。虽然这圈没有进步，但仍旧成为本阶段的标杆。

相比之下，马克斯·维斯塔潘在本周末的情况与在摩纳哥时相似，对赛车的感觉仍然不如队友。本阶段结束时，他依然落后佩雷兹0.279秒。同样，卡洛斯·塞恩斯与莱克勒克的差距依然存在，只是相比周五收工时，略微减少到0.4秒左右。

周五勉强处在前十名边缘的迈凯伦，经过调整后在周六取得进步。两辆赛车在最后60分钟的练习里，先用中性胎出场，做出了不错的时间。而换上软胎之后，兰多·诺里斯跑出全场第五快的单圈时间，尽管他的1分44.418秒距离塞恩斯有0.8秒之多。与此同时，丹尼尔·里卡多的情况有明显的改善，尽管屈居队友身后，但俩人只有0.058秒的差别。

AlphaTauri维持着在巴库的良好竞争力。大部分时间里，皮埃尔·加斯利和角田裕毅都用硬胎进行练习，而且法国人一度用本周末最硬配方的轮胎跑出1分45.507秒，排在前五行列。最后他用软胎提高到1分44.491秒，仅仅相差里卡多0.015秒。

与迈凯伦相比，梅赛德斯的调整效果并不明显。虽然乔治·拉塞尔能够保持在前十，但他比佩雷兹慢了1.4秒之多，位列第八。在他身后是Alpine的埃斯特班·奥康和阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。前十名最后两人之间只有0.004秒的不同。

费尔南多·阿隆索相差Alpine队友0.15秒，排在第11位。刘易斯·汉密尔顿遭遇了严重的问题，他不仅向车队报告了“没有尾端”，而且之后被车队告知对他的引擎功率做了限制。他只以第12名结束排位赛前的最后一节练习。

中国车手周冠宇在周六练习里比前一天有所提高，他在最后一轮冲刺模拟时做出1分44.913秒，排在第14位。不过他的阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯因为在3号弯错过了进弯，没能进一步提高时间，只能接受第19名的结果。