阿塞拜疆大奖赛FP2：莱克勒克最快，前三仅差0.06秒

相比前一个阶段里三次出现红旗，本阶段里尽管有不少赛车在直角弯遇险，但赛道时间没有受到打断。

前20分钟里，卡洛斯·塞恩斯（1分44.323秒）和佩雷兹（1分44.361秒）用中性胎做出了十分相近的时间，占据着前两位，随后是汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘，但英国人当时用硬胎。

此后不少赛车纷纷改用软胎。佩雷兹提高到1分43.490秒，与塞恩斯（1分43.950秒）交换了顺序。进入最后20分钟，汉密尔顿用软胎进步到1分43.550秒，上升到第二位，仅仅落后佩雷兹0.06秒。还剩15分钟时，前一段撞墙的莱克勒克用最软配方的轮胎跑出1分43.484秒后一举前进到第一，但只比墨西哥车手快了0.006秒。

迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷做出第五快的时间，而兰多·诺里斯在用软胎做飞驰练习时受到了皮埃尔·加斯利的干扰，并能取得进步，仅排在第17位。维斯塔潘原本在单圈冲刺模拟中前两个计时段与佩雷兹相差无几，但在高速的第三计时段损失了大量时间，只能接受第六名的结果。

相比前一节对赛车感觉一般，兰斯·斯特罗尔在本阶段里排在第七位，而队友费尔南多·阿隆索则掉出前十，以第12名结束当天的工作。

梅赛德斯在第一节练习后，保险起见为乔治·拉塞尔更换了动力单元。尽管在车库里浪费了25分钟，但英国人仍然先用硬胎进行练习，随后换上软胎，但只能排在第九位，相差前三名一秒。

前一阶段表现不俗的哈斯，在本阶段里两辆赛车都进入前十。尼科·霍肯博格排名第八，而奥利弗·比尔曼以第十名结束他的第一个FP2阶段里。

由于引擎故障而错过第一节练习的埃斯特班·奥康，在换上旧的动力单元后得以出场，并完成了24圈。但是两辆Alpine竞争力不足，排名倒数第二三位。威廉姆斯新秀弗朗科·克拉平托在前一阶段撞墙并导致了第三次红旗。车队及时为他修复了赛车，确保他在这条棘手的赛道上得到足够的时间。

在尾声阶段，缓慢移动的塞恩斯险些被处于快速圈的佩雷兹追尾，令墨西哥人非常不满。这次事件在练习阶段结束后受到赛会干事的调查。经过审查，赛会干事认为，尽管法拉利通知了他们的车手佩雷兹正在快速接近，但塞恩斯因受到赛车上多个报警装置的干扰，对红牛赛车的接近速度出现了误判，因此躲闪过晚。不过，他只是受到了警告，逃过了周日发车位受罚。