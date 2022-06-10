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Formula 1 / Azerbaijan GP 自由练习报告

阿塞拜疆大奖赛FP2：莱克勒克力压佩雷兹居首

查尔斯·莱克勒克在阿塞拜疆第二节自由练习上升到时间榜头名，而塞尔吉奥·佩雷兹继续领先红牛队友马克斯·维斯塔潘。

阿塞拜疆大奖赛FP2：莱克勒克力压佩雷兹居首
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第一节练习里，莱克勒克以0.1秒之差，屈居佩雷兹之后列第二位。进入周五的的第二个阶段，法拉利车手从第一轮用中性胎做的计时圈开始，就成为全场的标杆。当时他跑出1分43.806秒，而佩雷兹和维斯塔潘直到第三圈才略微接近。荷兰人做到1分43.836秒，他的队友则为1分43.931秒。

进入用软胎的时段之后，莱克勒克提高到1分43.224秒。虽然进步幅度只有0.5多，但两位红牛车手用相同配方做出的时间同样没有大幅度提升。不过，佩雷兹比维斯塔潘稍快0.1秒，但相距法拉利车手还有0.248秒。

塞恩斯连续两个阶段没有跟上争冠三人组的节奏，被队友甩下整整一秒，而且还被同胞费尔南多·塞恩斯挤进了前四名，尽管Alpine车手距离维斯塔潘也有0.6秒左右的差距。

Alpine和AlphaTauri都在第二节练习里延续了先前的良好势头，都有两辆赛车进入前十名。皮埃尔·加斯利以0.04秒之差排在塞恩斯之后，角田裕毅则位于第八，仅仅相差前一名的乔治·拉塞尔0.019秒。同时，埃斯特班·奥康比前一段前进一名到第九。

与前60分钟里前十排名唯一不同的在于，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿在本阶段里仅仅排在第12位，落后队友拉塞尔0.3秒。而且相比第一节练习，梅赛德斯被争冠两强甩开更远，拉塞尔比莱克勒克的标杆时间慢了1.3秒。

早前阶段第11位的兰多·诺里斯为迈凯伦挤进了前十，尽管他只比身后的塞巴斯蒂安·维特尔快了0.01秒。丹尼尔·里卡多也有所进步，从之前倒数第三上升到第14，落在兰斯·斯特罗尔之后。

两位阿尔法·罗密欧车手的排名与第一节练习里完全一致，周冠宇与瓦尔特利·博塔斯之间相差不到0.15秒。

哈斯和威廉姆斯的四位车手排在最后。前一阶段遇到赛车故障的米克·舒马赫和尼古拉斯·拉蒂菲都顺利返回赛道，倒是亚历山大·阿尔本在17号弯蹭墙之后就再没出场，只完成了13圈。

第二节练习在当地时间下午6点开始，相比第一节练习时赛道温度有所降低。多位车手出现了错过刹车点无法进弯的情况，包括诺里斯、塞恩斯、莱克勒克、佩雷兹，但都没有导致练习中断或虚拟安全车。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 24 1'43.224  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 22 1'43.472 0.248
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 18 1'43.580 0.356
4 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 22 1'44.142 0.918
5 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 25 1'44.274 1.050
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 26 1'44.315 1.091
7 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'44.548 1.324
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 24 1'44.567 1.343
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'44.609 1.385
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 1'44.771 1.547
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 27 1'44.781 1.557
12 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'44.874 1.650
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'44.874 1.650
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 25 1'45.059 1.835
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25 1'45.115 1.891
16 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 24 1'45.264 2.040
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 26 1'45.588 2.364
18 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 13 1'46.397 3.173
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'46.425 3.201
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'47.218 3.994
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