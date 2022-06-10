阿塞拜疆大奖赛FP2：莱克勒克力压佩雷兹居首

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第一节练习里，莱克勒克以0.1秒之差，屈居佩雷兹之后列第二位。进入周五的的第二个阶段，法拉利车手从第一轮用中性胎做的计时圈开始，就成为全场的标杆。当时他跑出1分43.806秒，而佩雷兹和维斯塔潘直到第三圈才略微接近。荷兰人做到1分43.836秒，他的队友则为1分43.931秒。

进入用软胎的时段之后，莱克勒克提高到1分43.224秒。虽然进步幅度只有0.5多，但两位红牛车手用相同配方做出的时间同样没有大幅度提升。不过，佩雷兹比维斯塔潘稍快0.1秒，但相距法拉利车手还有0.248秒。

塞恩斯连续两个阶段没有跟上争冠三人组的节奏，被队友甩下整整一秒，而且还被同胞费尔南多·塞恩斯挤进了前四名，尽管Alpine车手距离维斯塔潘也有0.6秒左右的差距。

Alpine和AlphaTauri都在第二节练习里延续了先前的良好势头，都有两辆赛车进入前十名。皮埃尔·加斯利以0.04秒之差排在塞恩斯之后，角田裕毅则位于第八，仅仅相差前一名的乔治·拉塞尔0.019秒。同时，埃斯特班·奥康比前一段前进一名到第九。

与前60分钟里前十排名唯一不同的在于，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿在本阶段里仅仅排在第12位，落后队友拉塞尔0.3秒。而且相比第一节练习，梅赛德斯被争冠两强甩开更远，拉塞尔比莱克勒克的标杆时间慢了1.3秒。

早前阶段第11位的兰多·诺里斯为迈凯伦挤进了前十，尽管他只比身后的塞巴斯蒂安·维特尔快了0.01秒。丹尼尔·里卡多也有所进步，从之前倒数第三上升到第14，落在兰斯·斯特罗尔之后。

两位阿尔法·罗密欧车手的排名与第一节练习里完全一致，周冠宇与瓦尔特利·博塔斯之间相差不到0.15秒。

哈斯和威廉姆斯的四位车手排在最后。前一阶段遇到赛车故障的米克·舒马赫和尼古拉斯·拉蒂菲都顺利返回赛道，倒是亚历山大·阿尔本在17号弯蹭墙之后就再没出场，只完成了13圈。

第二节练习在当地时间下午6点开始，相比第一节练习时赛道温度有所降低。多位车手出现了错过刹车点无法进弯的情况，包括诺里斯、塞恩斯、莱克勒克、佩雷兹，但都没有导致练习中断或虚拟安全车。