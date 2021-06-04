阿塞拜疆大奖赛FP2：红牛高居前二，梅赛德斯无缘前十

继上午的练习里，梅赛德斯较快的刘易斯·汉密尔顿仅仅排名第七之后，卫冕冠军车队在下午的阶段中遭遇更严重的滑铁卢。汉密尔顿只是排在第11名，落后佩雷兹设下的标杆时间整整一秒。而瓦尔特利·博塔斯更是只排在第16位，是除了威廉姆斯和哈斯之外最慢的车手。

不过，只有一个小时的阶段，在前15分钟过去时，因为威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲在15号弯的停车，而出现了红旗。此后，法拉利的查尔斯·莱克勒克在做排位赛冲刺练习时，在15号弯蹭到了护墙，导致鼻翼脱落，由此引发了虚拟安全车。

最终在时间榜上，佩雷兹用软胎做出1分42.115秒，比队友马克斯·维斯塔潘快了0.1秒，本赛季第二次在练习阶段排名最高。当梅赛德斯不在状态时，法拉利继续成为赛道上第二快的车队。相比前一阶段，这一次卡洛斯·塞恩斯领衔了莱克勒克，而且距离佩雷兹也只有0.128秒。

同时，中游集团也呈现混乱的景象。AlphaTauri的皮埃尔·加斯利位列第五，领先Alpine的费尔南多·阿隆索，同时阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹处于第七。车手积分榜上排名第三的兰多·诺里斯作为较快的迈凯伦车手，也只是排在第八。另一位Alpine车手埃斯特班·奥康则与角田裕毅位居前十名的最后两个位置。

很明显的是，诺里斯是前十名中唯一使用梅赛德斯引擎的车手。不过，汉密尔顿和博塔斯的个人最快单圈时间都没有用到本赛季最软的C5配方轮胎——也是本周末的软胎。