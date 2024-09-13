阿塞拜疆大奖赛FP1：维斯塔潘最后时刻上到第一，全场三次红旗

本周末第一个阶段仅仅进行了12圈，红旗因赛道上出现碎片而出现，第二次则因查尔斯·莱克勒克在15号弯撞墙，而阿根廷新人弗朗科·克拉平托撞上4号弯围墙导致了最后一次中断。

第二次红旗之前，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿换上软胎后在6.003公里的赛道上做出了当时的最快时间1分45.829秒，领先迈凯伦的兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷。本周末梅赛德斯决定用回比利时大奖赛之前的底板，以检查是否夏休后的状态滑坡由更新后的底板导致。

当克拉平托导致的红旗阶段结束后，维斯塔潘做出了超过迈凯伦车手的时间，但与汉密尔顿相差不到0.1秒。眼看计时器即将归零，荷兰又跑一圈，时间达到1分45.546秒，超过了梅赛德斯车手0.313秒。他的队友塞尔吉奥·佩雷兹则上到第三位，相差汉密尔顿0.063秒。

在莱克勒克发生事故之后，卡洛斯·塞恩斯做出法拉利最快的时间，但只能排在诺里斯身后的第五位，相差维斯塔潘的标杆时间0.627秒，但位于皮亚斯特雷身前。费尔南多·阿隆索代表阿斯顿·马丁获得第七名，身后则是乔治·拉塞尔。摩纳哥人用中性胎做出的时间位居第九，丹尼尔·里卡多为RB挤进前十。

奥利弗·比尔曼在巴库替补遭禁赛的凯文·马格努森，为明年他将正式效力的哈斯车队比赛。英国新秀排名第11位，正好比哈斯主力车手尼科·霍肯博格快0.162秒。

当阿隆索位于第七时，兰斯·斯特罗尔在阶段初向阿斯顿·马丁车队报告，他感觉自己驾驶的“不是赛车”。后半段里，加拿大人的感觉有所好转，但只能上到第13名。Alpine车手埃斯特班·奥康因引擎故障只做了三个检测圈，没有做出有效的单圈时间。

处境艰难的索伯，两辆赛车分别位于第14和19位，但是周冠宇相差队友瓦尔特利·博塔斯1秒多，但俩人继续使用不同的零部件为车队进行数据比较工作。