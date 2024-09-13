阿塞拜疆大奖赛FP1：维斯塔潘最后时刻上到第一，全场三次红旗
马克斯·维斯塔潘在阿塞拜疆大奖赛第一节自由练习最后时刻做出全场最快单圈时间，本阶段三次出现红旗影响了各支车队的计划。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
本周末第一个阶段仅仅进行了12圈，红旗因赛道上出现碎片而出现，第二次则因查尔斯·莱克勒克在15号弯撞墙，而阿根廷新人弗朗科·克拉平托撞上4号弯围墙导致了最后一次中断。
第二次红旗之前，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿换上软胎后在6.003公里的赛道上做出了当时的最快时间1分45.829秒，领先迈凯伦的兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷。本周末梅赛德斯决定用回比利时大奖赛之前的底板，以检查是否夏休后的状态滑坡由更新后的底板导致。
当克拉平托导致的红旗阶段结束后，维斯塔潘做出了超过迈凯伦车手的时间，但与汉密尔顿相差不到0.1秒。眼看计时器即将归零，荷兰又跑一圈，时间达到1分45.546秒，超过了梅赛德斯车手0.313秒。他的队友塞尔吉奥·佩雷兹则上到第三位，相差汉密尔顿0.063秒。
在莱克勒克发生事故之后，卡洛斯·塞恩斯做出法拉利最快的时间，但只能排在诺里斯身后的第五位，相差维斯塔潘的标杆时间0.627秒，但位于皮亚斯特雷身前。费尔南多·阿隆索代表阿斯顿·马丁获得第七名，身后则是乔治·拉塞尔。摩纳哥人用中性胎做出的时间位居第九，丹尼尔·里卡多为RB挤进前十。
奥利弗·比尔曼在巴库替补遭禁赛的凯文·马格努森，为明年他将正式效力的哈斯车队比赛。英国新秀排名第11位，正好比哈斯主力车手尼科·霍肯博格快0.162秒。
当阿隆索位于第七时，兰斯·斯特罗尔在阶段初向阿斯顿·马丁车队报告，他感觉自己驾驶的“不是赛车”。后半段里，加拿大人的感觉有所好转，但只能上到第13名。Alpine车手埃斯特班·奥康因引擎故障只做了三个检测圈，没有做出有效的单圈时间。
处境艰难的索伯，两辆赛车分别位于第14和19位，但是周冠宇相差队友瓦尔特利·博塔斯1秒多，但俩人继续使用不同的零部件为车队进行数据比较工作。
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