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Formula 1 / Azerbaijan GP 自由练习报告

阿塞拜疆大奖赛FP1：佩雷兹领跑时间榜，莱克勒克紧随其后

塞尔吉奥·佩雷兹在阿塞拜疆大奖赛第一节自由练习里做出全场最快单圈时间，领先查尔斯·莱克勒克0.127秒。

阿塞拜疆大奖赛FP1：佩雷兹领跑时间榜，莱克勒克紧随其后
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重回巴库赛道后，第一节练习开始后的前20分钟里出现了两次虚拟安全车，分别因为哈斯的米克·舒马赫和威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲停下赛车。其中，在摩纳哥经历撞车的德国人遇到了严重的漏水问题，仅仅跑了3圈就不得不收工。余下的阶段相对平安无事，意味着车队和车手可以较好地执行各自的项目。

争冠集团的红牛和法拉利从一开始就在时间榜前列展开胶着。在前本段用较硬轮胎期间，积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘用中性胎做出当时最快的1分46.477秒，他的队友佩雷兹以不到0.1秒之差紧随其后。虽然莱克勒克稍稍落后，但他用的是本周末最硬配方的轮胎。

换上软胎之后，去年在阿塞拜疆获胜的佩雷兹做出一圈1分45.476秒，而维斯塔潘只达到1分45.810秒。莱克勒克则挤到了两名红牛车手之间，但还是与墨西哥人有一定差距。相比之下，卡洛斯·塞恩斯未能突破1分46秒，位列第四。

梅赛德斯原本一直处于第三快的位置上，但是费尔南多·阿隆索在最后阶段为Alpine冲上到时间榜的第五位，但是仅比刘易斯·汉密尔顿快0.09秒。

AlphaTauri同样在本阶段表现出不错的速度，皮埃尔·加斯利和角田裕毅始终处于前十的行列里，而且最后分列第七第九。并且，角田只相差汉密尔顿不到0.03秒。乔治·拉塞尔则介于两名AlphaTauri车手之间。埃斯特班·奥康以第十名完成在巴库的第一节练习，帮助Alpine同样两辆赛车进入前世。

兰多·诺里斯作为较快的迈凯伦车手排在第11位，但是与奥康相差0.7秒之多。阿斯顿·马丁一方稍快的则是兰斯·斯特罗尔，加拿大人领先哈斯的凯文·马格努森和他的队友塞巴斯蒂安·维特尔。

阿尔法·罗密欧车手周冠宇第一次在巴库驾驶F1赛车，在完成24圈后排名第16位。他在用软胎跑出1分48.222秒之后，原本有望领先队友瓦尔特利·博塔斯结束本次练习，不过芬兰人在最后时刻又换了一套软胎，提高到1分48.078秒，以微弱的优势排队中国小将之前。

丹尼尔·里卡多的挣扎看似仍在继续，仅仅处于第18位，落在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之后，除了两位遇到问题的车手之外，排名最低。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 21 1'45.476  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'45.603 0.127
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 25 1'45.810 0.334
4 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 22 1'46.012 0.536
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 22 1'46.571 1.095
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 1'46.667 1.191
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 25 1'46.696 1.220
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 24 1'46.705 1.229
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 25 1'46.830 1.354
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 21 1'46.917 1.441
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 19 1'47.691 2.215
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 24 1'47.847 2.371
13 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'47.946 2.470
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 22 1'47.970 2.494
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 22 1'48.078 2.602
16 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 24 1'48.222 2.746
17 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 22 1'48.419 2.943
18 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 22 1'48.810 3.334
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 7 1'50.921 5.445
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 3 1'58.332 12.856
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