阿塞拜疆大奖赛FP1：佩雷兹领跑时间榜，莱克勒克紧随其后

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重回巴库赛道后，第一节练习开始后的前20分钟里出现了两次虚拟安全车，分别因为哈斯的米克·舒马赫和威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲停下赛车。其中，在摩纳哥经历撞车的德国人遇到了严重的漏水问题，仅仅跑了3圈就不得不收工。余下的阶段相对平安无事，意味着车队和车手可以较好地执行各自的项目。

争冠集团的红牛和法拉利从一开始就在时间榜前列展开胶着。在前本段用较硬轮胎期间，积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘用中性胎做出当时最快的1分46.477秒，他的队友佩雷兹以不到0.1秒之差紧随其后。虽然莱克勒克稍稍落后，但他用的是本周末最硬配方的轮胎。

换上软胎之后，去年在阿塞拜疆获胜的佩雷兹做出一圈1分45.476秒，而维斯塔潘只达到1分45.810秒。莱克勒克则挤到了两名红牛车手之间，但还是与墨西哥人有一定差距。相比之下，卡洛斯·塞恩斯未能突破1分46秒，位列第四。

梅赛德斯原本一直处于第三快的位置上，但是费尔南多·阿隆索在最后阶段为Alpine冲上到时间榜的第五位，但是仅比刘易斯·汉密尔顿快0.09秒。

AlphaTauri同样在本阶段表现出不错的速度，皮埃尔·加斯利和角田裕毅始终处于前十的行列里，而且最后分列第七第九。并且，角田只相差汉密尔顿不到0.03秒。乔治·拉塞尔则介于两名AlphaTauri车手之间。埃斯特班·奥康以第十名完成在巴库的第一节练习，帮助Alpine同样两辆赛车进入前世。

兰多·诺里斯作为较快的迈凯伦车手排在第11位，但是与奥康相差0.7秒之多。阿斯顿·马丁一方稍快的则是兰斯·斯特罗尔，加拿大人领先哈斯的凯文·马格努森和他的队友塞巴斯蒂安·维特尔。

阿尔法·罗密欧车手周冠宇第一次在巴库驾驶F1赛车，在完成24圈后排名第16位。他在用软胎跑出1分48.222秒之后，原本有望领先队友瓦尔特利·博塔斯结束本次练习，不过芬兰人在最后时刻又换了一套软胎，提高到1分48.078秒，以微弱的优势排队中国小将之前。

丹尼尔·里卡多的挣扎看似仍在继续，仅仅处于第18位，落在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之后，除了两位遇到问题的车手之外，排名最低。