阿塞拜疆大奖赛：莱克勒克轻松四连杆，诺里斯爆冷提前出局
莱克勒克在巴库实现四连杆，Q1爆冷出局增加了诺里斯缩小与维斯塔潘分差的难度
Kurioses Q1-Aus von Norris in Baku - Leclerc erobert Poleposition!
Photo by: LAT Images
查尔斯·莱克勒克在阿塞拜疆大奖赛中以令人信服的优势首先他在巴库的“四连杆”，而致力于争夺车手世界冠军的兰多·诺里斯在第一节里爆冷出局。
Q3第一圈，莱克勒克做出1分41.610秒，领先队友塞恩斯0.205秒，拿到准杆位。皮亚斯特雷第一圈用旧软胎，相差摩纳哥人0.217秒列第三。
最后一轮冲刺刚要开始，亚历山大·阿尔本的赛车在离开维修区通道后停下，车队忘记拿下车顶的风扇。泰国车手动手拆除，但赛道上没有出现黄旗帜，尽管抢险员就在一边，但没有任何行动。此时，其他赛车继续从停下的威廉姆斯赛车边经过，并且做出场圈。终于，阿尔本把风扇丢在赛道上，但车顶仍有干冰残留，意味着他无法再做飞驰圈。
不过，这一戏剧化的场面没有给争夺杆位的车手带来太大影响。莱克勒克将个人时间提高到1分41.365秒。皮亚斯特雷换上新软胎后有所进步，但并没有法拉利对手第一圈快。这意味着摩纳哥人获得了本赛季个人第三个杆位，也是职业生涯第26个。
虽然皮亚斯特雷未能挑战杆位，但他超过了进步幅度不够的塞恩斯，阻止了法拉利包揽头排。不过，对于制造商年度积分榜上只落后红牛8分的迈凯伦来说，兰多·诺里斯折戟Q1的结果并不好。
两次在阿塞拜疆赢得比赛的塞尔吉奥·佩雷兹经过努力，取得了第四的排位，位于红牛队友马克斯·维斯塔潘身前。乔治·拉塞尔相差墨西哥人0.061秒，将与荷兰人一起从第三排开始比赛。而英国人的队友刘易斯·汉密尔顿落后莱克勒克的杆位圈0.9秒之多，排在第七位，在他身边的将是另一位世界冠军费尔南多·阿隆索。
弗朗哥·克拉平托在他的第二场大奖赛排位赛里首次闯入Q3，而且在队友失去最后一圈的机会后，取得了第九的排名。
Q2第一圈，不少车手都用前一阶段里磨损过的软胎。最后一圈换上新软胎后，时间榜顺序变化迅速，当两辆直线效率极高的威廉姆斯双双晋级后，代替凯文·马格努森参赛的奥利弗·比尔曼以第11名、0.128秒之差无缘个人首次Q3，但平了他在沙特阿拉伯时的发车排名，而且高于尼科·霍肯博格——德国人将从第14位开始比赛。角田裕毅代表RB进入第二阶段，但是止步于第12位。皮埃尔·加斯利和兰斯·斯特罗尔同样无缘晋级。
Q1最后一圈，阿隆索的排名下滑到第15位，但还是比身后的丹尼尔·里卡多快了0.075秒，惊险地进入第二阶段。处于淘汰区的兰多·诺里斯在16号弯前疑似遇到埃斯特班·奥康爆胎导致的黄旗干扰，尽管非常短暂，但他仍然松开油门，之后又在过弯时线路过大，最终没能提高个人时间。这使得他排在第17位，只能接受早早出局的结果，而迈凯伦本赛季所有赛车连续进入Q3的纪录就此终结。
本场比赛之前，诺里斯在车手积分榜上落后维斯塔潘62分，尽管后者仅仅排名第六，但在超车并不如想象中容易的巴库街头，英国人本周末追分的难度不小。
排在迈凯伦车手身后是两位索伯车手。瓦尔特利·博塔斯在先完成最后一圈后一度接近前十，但在其他车手提高后下滑到第17位。整个周末底板与队友不同的周冠宇依然缺乏速度，由于受到发车位处罚，中国小将无论如何不得不从最后开始比赛。因此在排位赛中，他只能牺牲自己的成绩来给博塔斯制造尾流，而他自己的单圈时间是在跑了两圈轮胎就已经过热的情况下做出，最后高于蹭墙后爆胎的埃斯特班·奥康。
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