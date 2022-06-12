阿塞拜疆大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，法拉利双退赛

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虽然查尔斯·莱克勒克在排位赛里表现强势，实现了四连杆，但看上去只是很难把周六的优势转化为胜利的果实。

比赛开始之后，摩纳哥人反应迅速，但在进入一号弯时，处于外线的他锁死了轮胎。尽管他成功避开了护墙，但是被第一排发车的塞尔吉奥·佩雷兹抢去了领跑的机会。从第三位发车的维斯塔潘没能利用这次机会超过法拉利对手，但一直处于前三名的行列。

眼看大部分车手之间的差距都在一秒以上，意味着他们无法使用DRS进行超车。但是第9圈，处于第四位的卡洛斯·塞恩斯突然在7号弯的逃生区域停下了赛车，而法拉利很快表示他遇到了液压系统故障。

西班牙人的停车处罚了虚拟安全车信号，莱克勒克立即进站，从中性胎换为硬胎，但耗时5.4秒。一起做出应对的还有梅赛德斯、AlphaTauri，还有阿斯顿·马丁也让塞巴斯蒂安·维特尔更换硬胎。

但是红牛没有任何动作，使得维斯塔潘上升到第二。而且荷兰人很快赶上了对中性胎感到挣扎的佩雷兹，并且在第15圈开始时，在一号弯前轻松超过队友，而且立即甩开3秒。红牛在下一圈把墨西哥人找回，而他的换胎用时5.7秒。维斯塔潘多跑了两圈，而即便他的换胎过程也超过3秒，但出站时还是能够稳稳地守在队友身前，尽管莱克勒克在本场比赛里第一次领跑。

然而法拉利人仅仅高兴了两圈，只见莱克勒克在长长的直道上，赛车尾部突然冒出白烟。他只能悻悻地回到维修区，遭遇了三场比赛中的第二次退赛。

之后的比赛里，重新回到领先位置的维斯塔潘没有受到任何威胁，因为换上硬胎后的佩雷兹无法恢复整个周末先前的速度。虽然最后阶段红牛提醒维斯塔潘DRS可能有故障，但是无碍他以21秒的优势，弥补了一年前爆胎退赛留下的遗憾，同时收获了本赛季个人第五场胜利。这也让他在车手年度积分榜上已经甩开莱克勒克34分。

虽然佩雷兹无力追赶队友，只能接受第二名，但足够他在积分榜上跃居第二位。而且他做出了全场最快单圈，不仅帮助红牛本赛季第三次包揽前二名，而且也是第三次在正赛里拿到满分44分。

两辆法拉利赛车退赛后，梅赛德斯成为受益者。第五位发车的乔治·拉塞尔顺势上升到第三。尽管他没有挑战红牛车手的竞争力，但也没有来自后方的压力，由此收获了本赛季自己的第三个第三名。

刘易斯·汉密尔顿则经过一场苦战，为梅赛德斯取得了超出预期的第三四名。塞恩斯退赛后，汉密尔顿因为等待拉塞尔换胎而耽误了时间，让他落到了第11位。不过，他依靠着超车以及其他车手进站，他很快回到前五的争夺中。

第33圈凯文·马格努森的哈斯赛车停下，第二次引发了虚拟安全车。梅赛德斯再次召唤两名车手进站更换新的硬胎。这让汉密尔顿让出了赛道位置，但此后他依靠着轮胎更快的速度，先后超过角田裕毅和皮埃尔·加斯利，最终获得了第四名。不过，梅赛德斯赛车严重的颠簸，让汉密尔顿在比赛结束后尽显疲惫。

当加斯利为AlphaTauri拿到第五名，以及个人本赛季最好成绩时，角田则在比赛后期遇到了DRS问题——只有半个翼片可以开启。车队让他额外做了一次进站，在换胎之后用胶带做了固定。整个过程耗时21秒，让日本车手对此感到不解。但无论如何，这让他失去了原本笃定到手的积分，只是以第13名完赛。

维特尔是前十位发车的车手中，唯一中性胎已经使用过的。而他换上的硬胎也在比赛前用过。但这没有对他的比赛速度造成太多影响。虽然他一度在与埃斯特班·奥康争位置时，在3号弯无法正常进弯，但是在逃生区做出漂亮的调头，最大程度地止住了排名的损失，而且之后最终完成了对Alpine车手的超越。此后，德国人又超过了DRS有问题的角田，拿下本赛季个人对好的第六名。

第七名被另一位世界冠军车手、Alpine的费尔南多·阿隆索获得。从第十位发车的西班牙人度过了相对平淡的比赛。最后阶段，他曾面临迈凯伦车手丹尼尔·里卡多追击的压力，但在最后两圈成功甩开。

澳大利亚人从第12位用硬胎发车，靠着不同的策略，进入了积分区，而且跑在了队友兰多·诺里斯身前。然而最后几圈里，面对使用硬胎的后者的速度更快，迈凯伦要求他保持位置，来为车队平安带回第八九名。只是还剩两圈时，里卡多的速度严重下降，虽然俩人冲线时的次序没有变化，但只相差了0.3秒。而积分区的最后一个名次由奥康拿到。

本场比赛，从第14位发车的周冠宇也在第9圈时进站换上硬胎。当莱克勒克退赛时，中国小将已经处在第十名，并且紧追身前的维特尔、奥康。然而第23圈，周冠宇接到阿尔法·罗密欧工程师的通知，他的赛车出现了故障而必须退赛。在询问了“你在开玩笑？”并得到确认的答复后，他只能把赛车驶回维修区，而这也宣告了他在四场正赛中的第三次退赛。

事实上从周六开始，周冠宇就比队友瓦尔特利·博塔斯速度更好，而芬兰人最后只获得第11名。而除了角田之外，其他落后一圈的车手分别是威廉姆斯的亚历山大·阿尔本、仅存的哈斯车手米克·舒马赫和阿尔本的队友尼古拉斯·拉蒂菲。加拿大人在比赛刚开始后就收到了停10秒的处罚，原因是他车队成员在最后15秒的信号给出后，仍然触碰了赛车。而因为无视蓝旗，之后他又被罚时5秒。另一位加拿大车手兰斯·斯特罗尔则在比赛结束前返回维修区退赛。