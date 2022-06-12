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Formula 1 / Azerbaijan GP 比赛报告

阿塞拜疆大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，法拉利双退赛

当法拉利在阿塞拜疆大奖赛中遭遇双车退赛的惨案后，红牛车手马克斯·维斯塔潘以统治性的方式首次在巴库获胜。

阿塞拜疆大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，法拉利双退赛
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虽然查尔斯·莱克勒克在排位赛里表现强势，实现了四连杆，但看上去只是很难把周六的优势转化为胜利的果实。

比赛开始之后，摩纳哥人反应迅速，但在进入一号弯时，处于外线的他锁死了轮胎。尽管他成功避开了护墙，但是被第一排发车的塞尔吉奥·佩雷兹抢去了领跑的机会。从第三位发车的维斯塔潘没能利用这次机会超过法拉利对手，但一直处于前三名的行列。

眼看大部分车手之间的差距都在一秒以上，意味着他们无法使用DRS进行超车。但是第9圈，处于第四位的卡洛斯·塞恩斯突然在7号弯的逃生区域停下了赛车，而法拉利很快表示他遇到了液压系统故障。

西班牙人的停车处罚了虚拟安全车信号，莱克勒克立即进站，从中性胎换为硬胎，但耗时5.4秒。一起做出应对的还有梅赛德斯、AlphaTauri，还有阿斯顿·马丁也让塞巴斯蒂安·维特尔更换硬胎。

但是红牛没有任何动作，使得维斯塔潘上升到第二。而且荷兰人很快赶上了对中性胎感到挣扎的佩雷兹，并且在第15圈开始时，在一号弯前轻松超过队友，而且立即甩开3秒。红牛在下一圈把墨西哥人找回，而他的换胎用时5.7秒。维斯塔潘多跑了两圈，而即便他的换胎过程也超过3秒，但出站时还是能够稳稳地守在队友身前，尽管莱克勒克在本场比赛里第一次领跑。

然而法拉利人仅仅高兴了两圈，只见莱克勒克在长长的直道上，赛车尾部突然冒出白烟。他只能悻悻地回到维修区，遭遇了三场比赛中的第二次退赛。

之后的比赛里，重新回到领先位置的维斯塔潘没有受到任何威胁，因为换上硬胎后的佩雷兹无法恢复整个周末先前的速度。虽然最后阶段红牛提醒维斯塔潘DRS可能有故障，但是无碍他以21秒的优势，弥补了一年前爆胎退赛留下的遗憾，同时收获了本赛季个人第五场胜利。这也让他在车手年度积分榜上已经甩开莱克勒克34分。

虽然佩雷兹无力追赶队友，只能接受第二名，但足够他在积分榜上跃居第二位。而且他做出了全场最快单圈，不仅帮助红牛本赛季第三次包揽前二名，而且也是第三次在正赛里拿到满分44分。

两辆法拉利赛车退赛后，梅赛德斯成为受益者。第五位发车的乔治·拉塞尔顺势上升到第三。尽管他没有挑战红牛车手的竞争力，但也没有来自后方的压力，由此收获了本赛季自己的第三个第三名。

刘易斯·汉密尔顿则经过一场苦战，为梅赛德斯取得了超出预期的第三四名。塞恩斯退赛后，汉密尔顿因为等待拉塞尔换胎而耽误了时间，让他落到了第11位。不过，他依靠着超车以及其他车手进站，他很快回到前五的争夺中。

第33圈凯文·马格努森的哈斯赛车停下，第二次引发了虚拟安全车。梅赛德斯再次召唤两名车手进站更换新的硬胎。这让汉密尔顿让出了赛道位置，但此后他依靠着轮胎更快的速度，先后超过角田裕毅和皮埃尔·加斯利，最终获得了第四名。不过，梅赛德斯赛车严重的颠簸，让汉密尔顿在比赛结束后尽显疲惫。

当加斯利为AlphaTauri拿到第五名，以及个人本赛季最好成绩时，角田则在比赛后期遇到了DRS问题——只有半个翼片可以开启。车队让他额外做了一次进站，在换胎之后用胶带做了固定。整个过程耗时21秒，让日本车手对此感到不解。但无论如何，这让他失去了原本笃定到手的积分，只是以第13名完赛。

维特尔是前十位发车的车手中，唯一中性胎已经使用过的。而他换上的硬胎也在比赛前用过。但这没有对他的比赛速度造成太多影响。虽然他一度在与埃斯特班·奥康争位置时，在3号弯无法正常进弯，但是在逃生区做出漂亮的调头，最大程度地止住了排名的损失，而且之后最终完成了对Alpine车手的超越。此后，德国人又超过了DRS有问题的角田，拿下本赛季个人对好的第六名。

第七名被另一位世界冠军车手、Alpine的费尔南多·阿隆索获得。从第十位发车的西班牙人度过了相对平淡的比赛。最后阶段，他曾面临迈凯伦车手丹尼尔·里卡多追击的压力，但在最后两圈成功甩开。

澳大利亚人从第12位用硬胎发车，靠着不同的策略，进入了积分区，而且跑在了队友兰多·诺里斯身前。然而最后几圈里，面对使用硬胎的后者的速度更快，迈凯伦要求他保持位置，来为车队平安带回第八九名。只是还剩两圈时，里卡多的速度严重下降，虽然俩人冲线时的次序没有变化，但只相差了0.3秒。而积分区的最后一个名次由奥康拿到。

本场比赛，从第14位发车的周冠宇也在第9圈时进站换上硬胎。当莱克勒克退赛时，中国小将已经处在第十名，并且紧追身前的维特尔、奥康。然而第23圈，周冠宇接到阿尔法·罗密欧工程师的通知，他的赛车出现了故障而必须退赛。在询问了“你在开玩笑？”并得到确认的答复后，他只能把赛车驶回维修区，而这也宣告了他在四场正赛中的第三次退赛。

事实上从周六开始，周冠宇就比队友瓦尔特利·博塔斯速度更好，而芬兰人最后只获得第11名。而除了角田之外，其他落后一圈的车手分别是威廉姆斯的亚历山大·阿尔本、仅存的哈斯车手米克·舒马赫和阿尔本的队友尼古拉斯·拉蒂菲。加拿大人在比赛刚开始后就收到了停10秒的处罚，原因是他车队成员在最后15秒的信号给出后，仍然触碰了赛车。而因为无视蓝旗，之后他又被罚时5秒。另一位加拿大车手兰斯·斯特罗尔则在比赛结束前返回维修区退赛。

Cla Driver Chassis Engine Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 20.823
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 45.995
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'11.679
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'17.299
6 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'24.099
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'28.596
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'32.207
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'32.556
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'48.184
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari  
12 Thailand Alex Albon Williams Mercedes  
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull  
14 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari  
15 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes  
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes  
  Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari  
  China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari  
  Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari  
  Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari  
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