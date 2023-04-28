阿塞拜疆大奖赛练习：维斯塔潘力压莱克勒克最快，周冠宇第十

本周末，全新的冲刺赛赛制第一次进行，在巴库的三天里只有这60分钟给车队和车手进行准备。因此绿灯一亮起，所有赛车倾巢而出。

然而，短短前10分钟里出现了两次起事故，法拉利的卡洛斯·塞恩斯5号弯进口蹭上内侧护墙；AlphaTauri的角田裕毅在3号弯失去对赛车的控制后，擦到护墙后右后轮爆胎，但他缓慢地驶回维修区。

一波刚平一波又起。Alpine车手皮埃尔·加斯利的赛车因为液压故障而排气管窜出火苗。法国人试图返回维修区，但因火势逐渐变大，不得不停在城堡区域。抢险员立即灭火，虽然火苗被扑灭，但是Alpine赛车的进气口冒出滚滚浓烟，等待了很久才停止，令一旁的法国车手和维修区的车队忧心忡忡。就在赛会打出红旗的同时，马格努森在1号弯错过刹车点后停下赛车。

此时练习只进行了15分钟，但计时依然在继续。对于一心希望在这节练习里完成所有赛车调整工作的车队来说，无疑是最不愿看到的情况。终于在耽误了13分钟后，赛道恢复绿旗，留给车队32分钟。当大部分赛车都回到赛道上，埃斯特班·奥康由于Alpine对他赛车的尾部进行检查，而迟迟留在车库里。

所有车手都在前先用中性胎做练习，这一轮中维斯塔潘以1分43.834秒占据第一，紧随其后的是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔，加拿大人相差标杆0.219秒，塞尔吉奥·佩雷兹位居第三。此时，连续三场比赛登上领奖台的费尔南多·阿隆索列第七，他向车队报告赛车有问题。

进入最后15分钟，除了角田、加斯利和奥康没有回到赛道上之外，其他车手换上软胎。佩雷兹一度以1分42.651秒攀升到第一，但进入最后一分钟，多名车手像在排位赛里一样冲刺。莱克勒克以1分42.352秒超过墨西哥人，但维斯塔潘几乎在计时器归零的同时冲线，并以1分42.315秒夺回榜首位置，比摩纳哥人刚好快了0.037秒。数据显示，而莱克勒克在直角弯里稍快时，两届世界冠军在三个直线路段占优，包括16号弯之后2公里之多的全油门路段。

不过相比红牛对手，莱克勒克在整个阶段对法拉利赛车的操控感到艰难。红旗结束后，他在在7号弯前无法进弯，大力刹车才避免了撞上护墙。之后，他又在2号弯错过刹车点。

佩雷兹落后队友维斯塔潘0.1秒，位列时间榜第三，随后是塞恩斯。迈凯伦成为赛道上第三快的车队，由兰多·诺里斯位列第五，而且与塞恩斯只有不到0.3秒的差距。

AlphaTauri的尼克·德福瑞斯让人眼前一亮，在前半段用中性胎排在第四之后，用软胎的时间名列第六。两位阿斯顿·马丁车手中，斯特罗尔和阿隆索分列第七八名。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本则以第九名完成本阶段。

周冠宇在最后一圈用软胎进不到1分43.748秒，超过队友瓦尔特利·博塔斯的同时，上升到时间榜地势。刘易斯·汉密尔顿一0.05秒之差被挤到第11位。英国人在阶段开始时，向车队报告踏板有问题。他的队友乔治·拉塞尔仅仅名列第17位。

多名车手在本阶段里遇到问题，美国新秀洛根·萨金特在1号弯大力锁死后，鼻翼下垂，不得不进站。本周末唯一的练习阶段过后，将间隔两个半小时进行排位赛，以便决定周日大奖赛的发车顺序。