阿塞拜疆大奖赛：皮亚斯特雷击败莱克勒克获胜，迈凯伦登顶积分榜
皮亚斯特雷已出色的攻防在巴库夺下第二场胜利，塞恩斯与佩雷兹最后时刻相撞，迈凯伦反超红牛登上积分榜头名……
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Photo by: Dom Romney / Motorsport Images
奥斯卡·皮亚斯特雷在阿塞拜疆大奖赛里依靠精准的超越和防守，力克查尔斯·莱克勒克后赢得F1生涯第二个分站冠军，而乔治·拉塞尔在最后时刻的混乱后意外登上领奖台。
莱克勒克从杆位上安全地领先进入一号弯，皮亚斯特雷紧随其后，第四位发车的塞尔吉奥·佩雷兹在二号弯前攻击卡洛斯·塞恩斯得手，上升到第三。
前二名的赛车在第一圈过后稍稍甩开其他人，而法拉利车手在5圈过后跑出DRS攻击范围，但是迈凯伦车手没有被对手甩开。第15圈，迈凯伦率先召回了皮亚斯特雷，法拉利在一圈后做出反应，确保莱克勒克继续位于对手身前。
第20圈开始，皮亚斯特雷突然在大直道末段追到莱克勒克身后，并在一号弯潜入内线，摩纳哥人似乎没有做好准备，直接被对手超过。澳大利亚人立即摆出防守线路，然在二号弯挡住试图反超的摩纳哥人。在他们不远处，佩雷兹超过没有进站的亚历山·阿尔本，前三名赛车两两处于一秒之内。
此后41圈里，一场漫长的追逐战展开。莱克勒克几次试图在一号弯和二号弯展开攻击，但是皮亚斯特雷做出了完美的防守。在他们身后的佩雷兹虎视眈眈，但没有得到真正的机会。进入最后5圈时，莱克勒克被抛出了一秒，并且进一步被拉开至3秒左右。
进入倒数第二圈，佩雷兹试图超过速度下降的莱克勒克，而一直处于第四位的塞恩斯也伺机行动，结果造成了一场混乱。西班牙人先超过了红牛车手，但只能根在队友身后。通过2号弯后，塞恩斯逐渐向赛道中间靠拢，此时佩雷兹处于法拉利赛车的左侧，这一过程中两辆赛车发生了碰撞，并且纠缠在一起，撞到了围墙边停下。
赛会发出了虚拟安全车，皮亚斯特雷最终以10.9秒第一个冲过终点线，获得了他的第二个大奖赛胜利，而莱克勒克惊险地躲开事故后，以第二名完成比赛。
佩雷兹自从开场前进一位来到第三后，便一直在领先的两辆赛车之后等待机会。而前半段比赛中，塞恩斯曾在皮亚斯特雷进站后上升到第二，但法拉利迟迟没有让他进站，而是比莱克勒克多跑一圈。西班牙人追逐了大半场比赛，终于在尾声阶段得到了领奖台机会，但因为与佩雷兹的碰撞功亏一篑。
梅赛德斯的乔治·拉塞尔成为这起事故的最大受益者，从第五位发车的英国人在一号弯前被马克斯·维斯塔潘超越。但是，W15在比赛中没有太好的速度向领奖台发起冲击。拉塞尔只是在维斯塔潘和一直留在赛道上的兰多·诺里斯纠缠时追到身后，并在第34圈利用荷兰人轮胎消耗完成超越。
诺里斯由于在排位赛Q1爆冷出局，从第17位使用硬胎发车。第十圈，他就追到了积分区，而且在其他赛车进站后最高攀升到第五。然而迈凯伦等待的安全车迟迟没有出现，最终在第37圈结束时让他进站。这使得拉塞尔前进到了第四，最终受益于尾声阶段的事故，为梅赛德斯取得了夏休期之后的第一个领奖台成绩。
诺里斯换上中性胎后落到维斯塔潘身后的第七位，很快做出了赛道上的最快单圈时间。而荷兰人眼见速度不佳，在最后关头更换软胎，意图阻止对自己冠军威胁最大的车手拿到额外的积分。但是因为最后时刻的虚拟安全车没有成功。反倒是诺里斯又上升一位，最终获得第四名。
阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索几乎整场比赛隐身，大部分时间里他都跑在第八位，被前几名车队甩开，但处于中游集团的第一位。当红牛和法拉利各折损一辆赛车后，他上升到第六名。
亚历山大·阿尔本作为前十名里唯一采用硬胎发车的车手，一度依靠着晚进站爬升到第三。第31圈结束时他进站换上中性胎，虽然出站后掉出前十，但利用中性胎优势，先后超过哈斯两辆赛车回到积分区后来到第九，又在最后的事故发生后前进到第七。
在个人第二场大奖赛里，弗朗哥·克拉平托从第八位开始比赛，前十名中最早进站的车手，在第十圈结束时换下发车用的中性胎，换上硬胎。虽然之后的比赛中，他大部分时间都处于前十名边缘，但出色地阻挡着七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿。
梅赛德斯车手在周日上午更换了动力单元后，只能从维修区开始比赛。车队选择为他用中性胎发车，尽管他前几圈过后就上升到第15位，但对于用硬胎的皮埃尔·加斯利没有太好的办法，于是在第13圈结束时就换上硬胎。此后，英国人苦于跟在哈斯的奥利弗·比尔曼身后，陷在DRS队列里。直到还剩11圈时，汉密尔顿才超过哈斯赛车，但在他身前的克拉平托有着相当出色的直线效率，令梅赛德斯车手无可奈何。
就在混乱的第51圈开始前，阿根廷新秀超过了处于第十位的尼科·霍肯博格。塞恩斯和佩雷兹的事故刚刚发生后只是在事发路段出现了黄旗，而汉密尔顿在跟随霍肯博格经过事发路段后，在绿旗的3号弯里从内线过掉了德国人，让自己上升到第九位。不久后，霍肯博格又被比尔曼超越，失去了最后一个积分。就此，比尔曼在本赛季两场替补参加的比赛里都获得了积分。
最后的混乱中，一直没有进站的加斯利、丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康终于更换了轮胎。加斯利和里卡多最后分别排在第12和13位。
同样使用硬胎开始比赛的周冠宇，在开场后不断报告赛车“没有电池”。本场比赛，两辆索伯赛车策略不同。中国小将在第34圈结束时换上中性胎。虽然这让他落到了赛道上的最后一位，但成功用更好的轮胎追到他身前的队友瓦尔特利·博塔斯身后。进入最后阶段，周冠宇向工程师询问是否可以超越队友，在得到肯定的答复之后，成功攀升到博塔斯身前，最终以第14名完赛，取得了自西班牙大奖赛以来个人和索伯车队的最好成绩。而最后时刻速度过慢的博塔斯落到了奥康身后。
当阿隆索获得第六名时，他的阿斯顿·马丁队友兰斯·斯特罗尔从第一圈开始便举步维艰。与角田裕毅的碰擦，导致加拿大人爆胎，不得不在第一圈进站换上硬胎。之后斯特罗尔就落在靠后的位置。距离比赛结束还剩4圈时，他回到维修区退出了比赛。而角田在第一圈事故后，比加拿大人更早退赛。
本场比赛之前，红牛在制造商年度积分榜上只比迈凯伦多8分。佩雷兹的最后时刻退赛，加上维斯塔潘只名列第五位，让迈凯伦已经成功登上第一名并且对红牛拥有20分的优势。相比之下，维斯塔潘只被诺里斯追上了3分，还拥有59分的优势。
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