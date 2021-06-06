阿塞拜疆大奖赛：最后时刻混乱中，佩雷兹首次登顶巴库

摩纳哥未战先退的莱克勒克，在巴库的比赛发车后守住了第一的位置，让法拉利自2019年后第一次在比赛中领跑。但是，汉密尔顿在第三圈开始时候，在2公里长的直道上利用尾流的作用超过了法拉利赛车。此后几圈里，红牛的维斯塔潘也超过了摩纳哥人。此时，第六位发车的佩雷兹，凭借着良好的发车，已经上升到第四。

第10圈，汉密尔顿从领先位置进站，而当时排在第五的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利也驶入了维修区。正当梅赛德斯为44号赛车顺利换上硬胎时，法国人正好经过德国车队车房门口，使得后者不得不等待AphaTauri赛车过去才释放汉密尔顿，导致他整个换胎过程达到4.6秒。

维斯塔潘在一圈后进站，红牛高效的换胎程序，确保了他出站后位居汉密尔顿之前。而佩雷兹的进站虽然也耗时4.3秒，但正好卡在梅赛德斯对手身前。

此后汉密尔顿紧追墨西哥人，尽管能维持在1秒之内，但是难以在大直道末端超车。并且，英国人向车队报告赛车损失速度，只能稍稍退后。

来到第30圈，赛道上唯一没有进站、用硬胎投入比赛的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔，突然在大直道上行驶到维修区进口前赛车失控，重重地撞上护墙。虽然碰撞严重，但加拿大人平安无恙。不过，因为他的停车位置就在维修区通道之前，赛会短暂关闭了维修区。

比赛在第35圈恢复，维斯塔潘稳健地守住位置，而汉密尔顿对佩雷兹的攻击也没有结果。倒是在他们身后，加斯利、塞巴斯蒂安·维特尔和莱克勒克展开了激战，在两轮较量之后，四届世界冠军完成惊人的超车，让法国人震惊不已。排位赛以0.003秒错过Q3的德国人，以软胎起步，而且在完成换胎后就处于积分区。

经受了安全车的考验后，维斯塔潘依然稳稳地处于领跑位置。然而眼看比赛还剩最后5圈，荷兰人的红牛赛车在大直道上突然像斯特罗尔那样轮胎爆胎，一头撞上了护墙。此时，佩雷兹带领着汉密尔顿从边上经过。

事故发生后，安全车立即出动，并且很快比赛立即被红旗暂停。所有赛车跟随着安全车回到维修区排队。

比赛在34分钟的等待后，进行最后两圈的争夺。佩雷兹排在第一，而汉密尔顿在第二位虎视眈眈。墨西哥人启动出色，并且向内线靠拢。英国人虽然快速窜出，但是短短的100多米距离后，他无法进弯，直接冲进了逃生区，并掉落到最后一名。

佩雷兹领跑完成了最后的两圈，第三次在巴库登上领奖台，但是站在了最高处，也拿下了职业生涯第二场胜利。虽然维斯塔潘抱憾退赛，但是也加入了车队在领奖台下为队友庆祝。

红旗前上升到第三的维特尔上升到第二，并以此排名冲过终点线，帮助阿斯顿·马丁在时隔61年回到F1后，第一次获得领奖台成绩。

最后两圈，加斯利与莱克勒克上演了白热化的战斗，但是法国人成功守在法拉利车手之前，以第三名完赛。摩纳哥人则与领奖台擦肩而过。

经过最后时刻惊心动魄的战斗，两位迈凯伦车手双双进入了积分区。被罚到第九位发车的兰多·诺里斯，前进了四个名次。而丹尼尔·里卡多在从第13位发车的情况下，拿到了第九名。

最后的安全车，成为费尔南多·阿隆索的救星。原本掉出积分区的他，以出色的启动和冲刺，为Alpine车队在埃斯特班·奥康因动力丢失而早早退赛后，从巴库带回第六名。同时，日本新秀角田裕毅，在经历了多场比赛的挫折之后，在阿塞拜疆重整旗鼓。从第七位发车的他，以相同的排名完成比赛，第二次获得锦标赛积分。

从第五位发车的塞恩斯在发车阶段下滑一位，此后又冲得太猛而无法进弯，让他的名次直线下滑。不过两次安全车，给他带来了机会，终于重新回到积分区，获得第八名，领先里卡多。

积分区的最后一个位子，被阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁拿到，芬兰人本赛季第一次进入积分区。

第十位发车的博塔斯，全场比赛挣扎，与汉密尔顿不同的尾翼显然没给他带来特别大的帮助。尽管他长时间跟在诺里斯身后，而且一度只有0.3秒的差距，但始终无法超越。第一次安全车时期过后，他连续被多辆赛车超过，一路滑落到第14位。芬兰人没有抓住最后两圈，只是以第12民完赛。

汉密尔顿在最终成绩榜上，当尼古拉斯·拉蒂菲未能在维斯塔潘撞车后遵循赛会指令进入维修区而受罚后，定格在第15名，位于哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平之后。而另一位威廉姆斯车手乔治·拉塞尔没有加入最后的大逃杀。

本场比赛，车手积分榜前二名车手双双没有积分入账，维斯塔潘仍然领先汉密尔顿4分。而佩雷兹凭借着胜利，一举攀升到第三。但是在制造商积分榜上，由于梅赛德斯一分未得，红牛建立了26分的优势。