阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克强势力克红牛对手，实现巴库二连杆

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排位赛的开始时间，因为F2冲刺赛晚期事故带来的连锁反应而推迟。当时四辆赛车在1号弯发生了碰撞，导致了外侧的Tecpro护墙受损需要维修。这使得第三节自由练习比预定时间晚了15分钟，在当地时间下午15:15开始，于是结束时间从原来的16:00延迟到16:15。

根据F1《竞赛规则》，排位赛的开始时间必须满足“不早于第三节练习结束后2小时，不晚于3小时”。原定的排位赛开始时间为当地时间18:00，现在将推迟到18:15。这个阴差阳错，恰好与原本冲突的勒芒24小时开赛时间错开。不过，这也意味着排位赛如果在一个小时的标准时间内结束，Q3最后阶段争夺时，距离日落不到一小时。

不过，这并没有影响法拉利和红牛之间的杆位之争。在顺利进入Q3之后，四名车手展开了激烈的争夺。卡洛斯·塞恩斯先以 一圈1分41.814秒，排在队友及红牛对手身前，处在准杆位上。来到第二轮冲刺，西班牙人未能进步，而跑在他身后的莱克勒克从先前的1分41.861秒进步到1分41.359秒，而且在第一计时段最快。

两辆红牛赛车在法拉利之后做计时圈，维斯塔潘的第二圈在第三计时段最快，虽然没能对争冠对手莱克勒克时间造成威胁，但超越了塞恩斯。与此同时，佩雷兹由于出场稍晚了一些，无法得到任何尾流，只能停留在1分41.641秒，但至少让他将从第一排开始自己的阿塞拜疆“卫冕战”。

莱克勒克在成为第一个在阿塞拜疆拿到一个以上杆位车手的同时，摘下了本赛季个人第六个杆位，也实现了四连杆。但是在浪费了前三个杆位之后，这位摩纳哥车手在世界冠军争夺中亟需一场胜利，才有机会重新登上积分榜第一，或者阻止天秤亟需向红牛对手一边倾斜。

争冠两强之后，梅赛德斯的乔治·拉塞尔成为最快的车手，击败了本周末状态不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利和角田裕毅。刘易斯·汉密尔顿在惊险地进入前十名争夺后，止步于第七，将与日本车手同排发车。而这也是他本赛季排位赛战绩第五次不敌年轻的队友。

排位赛前，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在接受采访时坦言他担心两辆赛车无法一起进入Q3。按照第三节自由练习以及赛季迄今的情况来看，汉密尔顿比拉塞尔更加危险。排位赛的发展也确实如此。不过Q2最后一圈，汉密尔顿得到了队友的尾流后，成功了提高了0.3秒之多，终于涉险过关。

发车区的第五排则属于另外两位世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔和费尔纳多·阿隆索。德国人曾在Q2里在15号弯正面撞墙，但非但赛车没有损坏，而且在阿斯顿·马丁队友兰斯·斯特罗尔提前退出的情况下，成功独自进入Q3。尽管他只做了一个计时圈，但还是排在了Alpine的西班牙车手前面。

汉密尔顿在Q2最后提高了个人时间，把迈凯伦的兰多·诺里斯挤到了第11名。英国小将未能在第二圈进步，落后角田0.018秒无缘Q3。他的队友丹尼尔·里卡多尽管有所提高，但还是相差队友0.18秒，无法更进一步。Alpine的埃斯特班·奥康同样未能进入最后一个阶段，同样遭到淘汰的还有两位阿尔法·罗密欧车手。

大多数车手在Q2里只能做一个最快的计时圈，而周冠宇跑出的1分43.790秒排在队友瓦尔特利·博塔斯之前。中国小将本赛季第一次在排位赛里比队友成绩考前。事实上，芬兰人在进入周六后突然对赛车挣扎，Q1最后一时刻侥幸过关。

本场排位赛在Q1阶段最后发生一定戏码。斯特罗尔在做最后一圈之前，先在7号弯锁死后鼻翼径直撞墙。但是他的赛车看似没有车损，能够重新再次尝试。但是当他来到2号弯时，无法整场刹车，右前轮直接上墙后悬挂损坏。因为大量碳纤维碎片需要清理，赛会出示了红旗，而倒计时停在了2分30秒。

维修区重新开放前，两辆梅赛德斯排在了出口最前端，总共有13辆赛车要为晋级在做努力。以至于队伍中后段的多辆赛车在赛道上进行超车。虽然最后他们都赶上了开始最后一个计时圈，但是阿隆索在15号弯后轮锁死后跑上了逃生区，导致了第二计时段出现了黄旗。这导致了除了他自己之外，在他身后的车手也都无法提高时间。

最后除了发生事故的斯特罗尔之外，哈斯的凯文·马格努森、威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和尼古拉斯·拉蒂菲分列第16至18位，而米克·舒马赫排名垫底。冲线后的阿尔本在无线电里对阿隆索导致的黄旗表达了不满。而哈斯两位车手因为维修区里的事故而受到传唤。另外，汉密尔顿和诺里斯也因为在12号弯里“不必要地慢速驾驶”要接受调查。