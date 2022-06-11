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Formula 1 / Azerbaijan GP 排位赛报告

阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克强势力克红牛对手，实现巴库二连杆

查尔斯·莱克勒克在阿塞拜疆大奖赛排位赛里力克塞尔吉奥·佩雷兹和马克斯·维斯塔潘，连续第二年在巴库拿到杆位。

阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克强势力克红牛对手，实现巴库二连杆
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排位赛的开始时间，因为F2冲刺赛晚期事故带来的连锁反应而推迟。当时四辆赛车在1号弯发生了碰撞，导致了外侧的Tecpro护墙受损需要维修。这使得第三节自由练习比预定时间晚了15分钟，在当地时间下午15:15开始，于是结束时间从原来的16:00延迟到16:15。

根据F1《竞赛规则》，排位赛的开始时间必须满足“不早于第三节练习结束后2小时，不晚于3小时”。原定的排位赛开始时间为当地时间18:00，现在将推迟到18:15。这个阴差阳错，恰好与原本冲突的勒芒24小时开赛时间错开。不过，这也意味着排位赛如果在一个小时的标准时间内结束，Q3最后阶段争夺时，距离日落不到一小时。

不过，这并没有影响法拉利和红牛之间的杆位之争。在顺利进入Q3之后，四名车手展开了激烈的争夺。卡洛斯·塞恩斯先以 一圈1分41.814秒，排在队友及红牛对手身前，处在准杆位上。来到第二轮冲刺，西班牙人未能进步，而跑在他身后的莱克勒克从先前的1分41.861秒进步到1分41.359秒，而且在第一计时段最快。

两辆红牛赛车在法拉利之后做计时圈，维斯塔潘的第二圈在第三计时段最快，虽然没能对争冠对手莱克勒克时间造成威胁，但超越了塞恩斯。与此同时，佩雷兹由于出场稍晚了一些，无法得到任何尾流，只能停留在1分41.641秒，但至少让他将从第一排开始自己的阿塞拜疆“卫冕战”。

莱克勒克在成为第一个在阿塞拜疆拿到一个以上杆位车手的同时，摘下了本赛季个人第六个杆位，也实现了四连杆。但是在浪费了前三个杆位之后，这位摩纳哥车手在世界冠军争夺中亟需一场胜利，才有机会重新登上积分榜第一，或者阻止天秤亟需向红牛对手一边倾斜。

争冠两强之后，梅赛德斯的乔治·拉塞尔成为最快的车手，击败了本周末状态不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利和角田裕毅。刘易斯·汉密尔顿在惊险地进入前十名争夺后，止步于第七，将与日本车手同排发车。而这也是他本赛季排位赛战绩第五次不敌年轻的队友。

排位赛前，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在接受采访时坦言他担心两辆赛车无法一起进入Q3。按照第三节自由练习以及赛季迄今的情况来看，汉密尔顿比拉塞尔更加危险。排位赛的发展也确实如此。不过Q2最后一圈，汉密尔顿得到了队友的尾流后，成功了提高了0.3秒之多，终于涉险过关。

发车区的第五排则属于另外两位世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔和费尔纳多·阿隆索。德国人曾在Q2里在15号弯正面撞墙，但非但赛车没有损坏，而且在阿斯顿·马丁队友兰斯·斯特罗尔提前退出的情况下，成功独自进入Q3。尽管他只做了一个计时圈，但还是排在了Alpine的西班牙车手前面。

汉密尔顿在Q2最后提高了个人时间，把迈凯伦的兰多·诺里斯挤到了第11名。英国小将未能在第二圈进步，落后角田0.018秒无缘Q3。他的队友丹尼尔·里卡多尽管有所提高，但还是相差队友0.18秒，无法更进一步。Alpine的埃斯特班·奥康同样未能进入最后一个阶段，同样遭到淘汰的还有两位阿尔法·罗密欧车手。

大多数车手在Q2里只能做一个最快的计时圈，而周冠宇跑出的1分43.790秒排在队友瓦尔特利·博塔斯之前。中国小将本赛季第一次在排位赛里比队友成绩考前。事实上，芬兰人在进入周六后突然对赛车挣扎，Q1最后一时刻侥幸过关。

本场排位赛在Q1阶段最后发生一定戏码。斯特罗尔在做最后一圈之前，先在7号弯锁死后鼻翼径直撞墙。但是他的赛车看似没有车损，能够重新再次尝试。但是当他来到2号弯时，无法整场刹车，右前轮直接上墙后悬挂损坏。因为大量碳纤维碎片需要清理，赛会出示了红旗，而倒计时停在了2分30秒。

维修区重新开放前，两辆梅赛德斯排在了出口最前端，总共有13辆赛车要为晋级在做努力。以至于队伍中后段的多辆赛车在赛道上进行超车。虽然最后他们都赶上了开始最后一个计时圈，但是阿隆索在15号弯后轮锁死后跑上了逃生区，导致了第二计时段出现了黄旗。这导致了除了他自己之外，在他身后的车手也都无法提高时间。

最后除了发生事故的斯特罗尔之外，哈斯的凯文·马格努森、威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和尼古拉斯·拉蒂菲分列第16至18位，而米克·舒马赫排名垫底。冲线后的阿尔本在无线电里对阿隆索导致的黄旗表达了不满。而哈斯两位车手因为维修区里的事故而受到传唤。另外，汉密尔顿和诺里斯也因为在12号弯里“不必要地慢速驾驶”要接受调查。

Cla Driver Chassis Engine Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'41.359  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'41.641 0.282
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'41.706 0.347
4 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'41.814 0.455
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'42.712 1.353
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'42.845 1.486
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'42.924 1.565
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'43.056 1.697
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'43.091 1.732
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'43.173 1.814
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'43.398 2.039
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'43.574 2.215
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'43.585 2.226
14 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'43.790 2.431
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'44.444 3.085
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'44.643 3.284
17 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'44.719 3.360
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'45.367 4.008
19 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'45.371 4.012
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'45.775 4.416
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