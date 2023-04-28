阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克击败维斯塔潘，实现巴库三连杆
查尔斯·莱克勒克在阿塞拜疆大奖赛周五排位赛里击败卫冕冠军马克斯·维斯塔潘，在拿下2023赛季个人第一个杆位的同时，将在周日正赛里从第一位发车。
根据新的冲刺赛赛制，周五排位赛决定的是周日比赛的发车顺序。由于早期出现了两次红旗，整场排位赛的进行受到耽搁。
Q3开始后，杆位的争夺异常胶着，维斯塔潘和莱克勒克做出了相同的1分40.445秒，红牛车手因先过线而暂时领先。第二圈，两名车手在S1接近，而荷兰人在S3快接近0.1秒，但摩纳哥人凭借在S2快了0.2秒而做出了更快的1分40.203秒，以0.088秒的优势战胜了对手。并且，这是他连续三年在巴库取得杆位。同时，第二名是维斯塔潘在巴库最好的排位赛成绩，他将第一次在“火之国”头排发车。
塞尔吉奥·佩雷兹成为整场排位赛里S1最快的车手，但余下两个计时段稍显不足，导致了他无法真正挑战杆位，只能接受第三名的结果。卡洛斯·塞恩斯同样没有表现出冲击头排的竞争力，相差队友0.7秒之多，将与墨西哥人一起从第二排发车。
梅赛德斯的这个周五处境艰难，而且只有刘易斯·汉密尔顿独自进入了Q3，而且他在Q1结束时报告在3号弯右前轮轻微蹭墙。当他在Q2里以第十位惊险地晋级时，队友乔治·拉塞尔止步于第11名，而且当时德国车队落后于引擎客户迈凯伦和阿斯顿·马丁。
不过在Q3里，汉密尔顿稍稍找到一些感觉，在第一圈跑出1分41.177秒，位居第五。尽管他的第二圈没能进步，但费尔南多·阿隆索和兰多·诺里斯的提高幅度有限，使得七届世界冠军将在周日从第五位发车，与西班牙老将分享第三排。
迈凯伦本周末表现出不俗的单圈速度，两辆赛车都进入了Q3，诺里斯取得第六名，奥斯卡·皮亚斯特雷也将在前十位发车。角田裕毅为AlphaTauri拿到本赛季最高的发车排名——第七位。另一位阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔最终的单圈时间与皮亚斯特雷一致，但因更早做出而排名第九。
Q2的争夺十分激烈，最后5分钟多辆赛车都连续做两个计时圈，而梅赛德斯也面临被淘汰的风险。随着角田和皮亚斯特里的进步，相差队友汉密尔顿0.004秒的乔治·拉塞尔滑落到第11位。年轻的英国人原本在刷新个人时间，但在后半段遇到问题，没能提高，使得队友惊险地进入最后阶段。
埃斯特班·奥康、亚历山大·阿尔本、瓦尔特利·博塔斯和洛根·萨金特都有些许进步，但与及格线仍有一定距离。值得一提的是，美国新秀第一次进入Q2。
相比之下，第一节非常忙乱，开场7分钟，AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯在3号弯刹车不及后撞上对面护墙，导致红旗出现。在耽误了17分钟Q1恢复进行，但仅仅过了2分钟，赛车得到修复的皮埃尔·加斯利在进入3号弯时无法刹车，蹭上护墙，他的Alpine赛车受损的同时，导致赛道上留下大量碎片，红旗第二次出现，而这次暂停持续了6分钟。
赛会注意到维斯塔潘头部靠垫有松动的迹象，有不安全释放的嫌疑，但赛会干事检查后认为无需进行处理。尽管荷兰人的车速没有任何受到影响，但他向车队表示头枕问题让他觉得讨厌，技师们试图为他进行加固。而红旗下，只有塞恩斯没有时间，他曾在1号弯里打滑，侥幸地避免撞墙。
最后7分钟里，多名车手需要为晋级第二阶段做努力。在练习阶段进入前十的周冠宇，进入排位赛后无法找到相同的感觉，第一圈就在1号弯前锁死，随后又在3号弯惊险地躲开护墙。最后时刻，这位阿尔法·罗密欧车手连续做了两个计时圈都有所提高，但是当博塔斯涉险过关时，中国小将以0.02秒之差遗憾地错过Q2。
而除了撞墙的加斯利和德福瑞斯之外，两位哈斯车手也倒在第一阶段。凯文·马格努森在第二次红旗后刚出场不久，被车队告知紧急停车，因为担心引擎故障。尼科·霍肯博格连续两圈提高个人时间，但被周冠宇挤到了身后，名列第17位。
本场排位赛后，明天将迎来“冲刺日”，先进行三节制、共30分钟的“冲刺对决”，来确定冲刺赛的发车顺位，随后在100公里的短程比赛中，前八名将收获积分。
Latest news
阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克击败维斯塔潘，实现巴库三连杆
阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克击败维斯塔潘，实现巴库三连杆 阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克击败维斯塔潘，实现巴库三连杆
阿塞拜疆大奖赛练习：维斯塔潘力压莱克勒克最快，周冠宇第十
阿塞拜疆大奖赛练习：维斯塔潘力压莱克勒克最快，周冠宇第十 阿塞拜疆大奖赛练习：维斯塔潘力压莱克勒克最快，周冠宇第十
埃里森相信岗位互换能使梅赛德斯变成“更好的战斗机器”
埃里森相信岗位互换能使梅赛德斯变成“更好的战斗机器” 埃里森相信岗位互换能使梅赛德斯变成“更好的战斗机器”
梅吉斯将成为AlphaTauri新领队，托斯特本赛季后卸任
梅吉斯将成为AlphaTauri新领队，托斯特本赛季后卸任 梅吉斯将成为AlphaTauri新领队，托斯特本赛季后卸任
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.