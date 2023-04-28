阿塞拜疆大奖赛排位赛：莱克勒克击败维斯塔潘，实现巴库三连杆

根据新的冲刺赛赛制，周五排位赛决定的是周日比赛的发车顺序。由于早期出现了两次红旗，整场排位赛的进行受到耽搁。

Q3开始后，杆位的争夺异常胶着，维斯塔潘和莱克勒克做出了相同的1分40.445秒，红牛车手因先过线而暂时领先。第二圈，两名车手在S1接近，而荷兰人在S3快接近0.1秒，但摩纳哥人凭借在S2快了0.2秒而做出了更快的1分40.203秒，以0.088秒的优势战胜了对手。并且，这是他连续三年在巴库取得杆位。同时，第二名是维斯塔潘在巴库最好的排位赛成绩，他将第一次在“火之国”头排发车。

塞尔吉奥·佩雷兹成为整场排位赛里S1最快的车手，但余下两个计时段稍显不足，导致了他无法真正挑战杆位，只能接受第三名的结果。卡洛斯·塞恩斯同样没有表现出冲击头排的竞争力，相差队友0.7秒之多，将与墨西哥人一起从第二排发车。

梅赛德斯的这个周五处境艰难，而且只有刘易斯·汉密尔顿独自进入了Q3，而且他在Q1结束时报告在3号弯右前轮轻微蹭墙。当他在Q2里以第十位惊险地晋级时，队友乔治·拉塞尔止步于第11名，而且当时德国车队落后于引擎客户迈凯伦和阿斯顿·马丁。

不过在Q3里，汉密尔顿稍稍找到一些感觉，在第一圈跑出1分41.177秒，位居第五。尽管他的第二圈没能进步，但费尔南多·阿隆索和兰多·诺里斯的提高幅度有限，使得七届世界冠军将在周日从第五位发车，与西班牙老将分享第三排。

迈凯伦本周末表现出不俗的单圈速度，两辆赛车都进入了Q3，诺里斯取得第六名，奥斯卡·皮亚斯特雷也将在前十位发车。角田裕毅为AlphaTauri拿到本赛季最高的发车排名——第七位。另一位阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔最终的单圈时间与皮亚斯特雷一致，但因更早做出而排名第九。

Q2的争夺十分激烈，最后5分钟多辆赛车都连续做两个计时圈，而梅赛德斯也面临被淘汰的风险。随着角田和皮亚斯特里的进步，相差队友汉密尔顿0.004秒的乔治·拉塞尔滑落到第11位。年轻的英国人原本在刷新个人时间，但在后半段遇到问题，没能提高，使得队友惊险地进入最后阶段。

埃斯特班·奥康、亚历山大·阿尔本、瓦尔特利·博塔斯和洛根·萨金特都有些许进步，但与及格线仍有一定距离。值得一提的是，美国新秀第一次进入Q2。

相比之下，第一节非常忙乱，开场7分钟，AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯在3号弯刹车不及后撞上对面护墙，导致红旗出现。在耽误了17分钟Q1恢复进行，但仅仅过了2分钟，赛车得到修复的皮埃尔·加斯利在进入3号弯时无法刹车，蹭上护墙，他的Alpine赛车受损的同时，导致赛道上留下大量碎片，红旗第二次出现，而这次暂停持续了6分钟。

赛会注意到维斯塔潘头部靠垫有松动的迹象，有不安全释放的嫌疑，但赛会干事检查后认为无需进行处理。尽管荷兰人的车速没有任何受到影响，但他向车队表示头枕问题让他觉得讨厌，技师们试图为他进行加固。而红旗下，只有塞恩斯没有时间，他曾在1号弯里打滑，侥幸地避免撞墙。

最后7分钟里，多名车手需要为晋级第二阶段做努力。在练习阶段进入前十的周冠宇，进入排位赛后无法找到相同的感觉，第一圈就在1号弯前锁死，随后又在3号弯惊险地躲开护墙。最后时刻，这位阿尔法·罗密欧车手连续做了两个计时圈都有所提高，但是当博塔斯涉险过关时，中国小将以0.02秒之差遗憾地错过Q2。

而除了撞墙的加斯利和德福瑞斯之外，两位哈斯车手也倒在第一阶段。凯文·马格努森在第二次红旗后刚出场不久，被车队告知紧急停车，因为担心引擎故障。尼科·霍肯博格连续两圈提高个人时间，但被周冠宇挤到了身后，名列第17位。

本场排位赛后，明天将迎来“冲刺日”，先进行三节制、共30分钟的“冲刺对决”，来确定冲刺赛的发车顺位，随后在100公里的短程比赛中，前八名将收获积分。