阿塞拜疆大奖赛：佩雷兹利用安全车机会获胜，实现个人第二场巴库胜利

发车阶段一号弯争夺非常干净，杆位处罚的查尔斯·莱克勒克莱克勒克顺利守住位置，第11位发车的乔治·拉塞尔上升到第九。

不过，2号弯里瓦尔特利·博塔斯被身后的凯文·马格努森顶到，赛道上落下一些碎片，但赛会干事认定是正常事故，没有介入调查。

第3圈DRS启动之后，第二位的维斯塔潘在一圈后凭借红牛RP19赛车的速度优势，轻松地从莱克勒克手里抢走第一。三圈后，佩雷兹也在直道上过掉了默庵个人，前进到第二。

前六圈过后，多位用中性胎发车的车手因为轮胎衰竭而开始进站，包括汉密尔顿。就在第10圈比赛开始变得平淡时，AlphaTauri的尼克·德福瑞斯在6号弯无法进弯后停车，而且他无法重新发动赛车，双黄旗变成了安全车。此时，领先位置上的维斯塔潘正好进站并换上硬胎，意味着局面对他不利。

佩雷兹和莱克勒克都在安全车带领下的第一圈得到“免费进站”的机会。墨西哥人换胎后成为新的领跑者，莱克勒克紧随其后，维斯塔潘则滑落到第三。赛会干事收到红牛有危险释放佩雷兹嫌疑的报告，但检查后判断无需调查。

安全车在第13圈结束时离开，而重新发车时，速度占优的荷兰人在3号弯里充分占住内线，干净利落地超越莱克勒克。红牛就此跑在前二名，此后，两辆红牛赛车首尾相接，差距一度接近1.2秒，但没有进一步缩小。

余下的比赛里，佩雷兹牢牢控制着比赛节奏，最后以2.8秒带领着维斯塔潘通过终点线。继在周六的冲刺赛中获胜后，他又夺取本周末重头戏的胜利，并且成为巴库街头比赛七年来，第一位两次在周日登上最高领奖台的车手。

维斯塔潘第二名完赛，帮助红牛包揽了本场冠亚军。眼见原本有望获胜的维斯塔潘未能如愿，红牛领队克里斯蒂安·霍纳在他的回场圈里进行了安慰：“Checo得到了安全车的幸运眷顾，但赛季还很长”。荷兰人也接受了第二名的结果。

被两辆红牛超越之后，莱克勒克受限于法拉利赛车的竞争力，无法追上。比赛尾声阶段，他身后的费尔南多·阿隆索越追越近。西班牙人在安全车后的重启时，机警地在4号弯右手弯插入同胞塞恩斯的内线，后者警觉地让出了位置，从而避免相撞。虽然阿隆索最后几圈里追到莱克勒克的DRS攻击范围内，但没有出现真正的机会。摩纳哥人收获了本赛季个人第一个周日的领奖台，阿隆索则终结了本赛季连续登上领奖台的纪录。

绝大部分车手都采取了中性胎换硬胎，随后一路跑到结束的策略。半程过后，多名车手都在90度弯里有侧滑的现象，并且一度轻轻擦上，不过都“幸免于难”。法拉利两名车手都被工程师告知轮胎表现“与预计一样”，暗示他们需要管理轮胎。塞恩斯落到阿斯顿·马丁的同胞之后，就被逐渐刷快，而且在最后阶段受到刘易斯·汉密尔顿的追击。

英国人在安全车出动前刚刚进站，而且出站后刚好掉在用硬胎发车的哈斯车手尼科·霍肯博格后面。正当他在接近发车区时准备超车，安全车信号出现，令他不得不松开油门。当比赛重启时，他以最快的速度追到了第六，不过哪怕在最后时刻全力追赶，未能前进一个名次。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在安全车之前的阶段里，紧跟在阿隆索身后，并且向车队交流时希望他们告知队友他无疑发起“攻击”，希望能够一起执行车队策略。但是安全车过后，加拿大人过于贴近5号弯，结果左侧蹭墙，而且之后又在16号弯跑大，立即被汉密尔顿在发车区直道末段之前赶上后超过。不过，斯特罗尔的赛车没有大碍，以第七名完赛。

安全车重启时，拉塞尔的赛车就无法达到理想温度，连续被超过后就一直卡在第八位。倒数第二圈，梅赛德斯召唤他进站后换行软胎来冲击最快圈。英国人在S1和S2刷紫之后，虽然在S3没有前车制造尾流，但仍以1分43.370秒做出全场最快单圈，总算得到了额外的一分。

本场比赛只有三位车手用硬胎发车，除了因临时修改悬挂调校的霍肯博格之外，Alpine的埃斯特班·奥康也从维修区开始比赛，并且同样执行了极其漫长的硬胎策略，都试图等待晚些时候有安全车出现。但是，尽管他们能在大半场里处于积分区后两位，但随着硬胎在最后的损耗，以及安全车并没有再次出现，计划没有明显的效果。

还剩7圈时，迈凯伦的兰多·诺里斯在跟随多圈后，终于超过了霍肯博格，为车队取得了第九名。从第八位发车的角田裕毅后最大化地完成了计划，以第十名拿到了积分。诺里斯和角田在周五排位赛里提前用完全部软胎——抓住冲刺赛排位赛的规则漏洞，赌博不会进入SQ3——试图为周日更好的发车位置放手一搏，而且在一定程度上完成了计划。相反，奥康和霍肯博格分别在最后一圈和倒数第二圈进站，最后只拿到第15和17名。

本周末身体情况不佳的奥斯卡·皮亚斯特雷坚持完成了比赛，尽管第11名的成绩与积分区擦肩而过。亚历山大·阿尔本以与发车位相同的排名结束比赛，带回第12名，领先马格努森和加斯利。而美国新秀洛根·萨金特得到第16名，排在霍肯博格和博塔斯之前。

除了德福瑞斯之外，周冠宇成为另一名退赛的车手。中国小将在前一天的冲刺赛里提升了多个排名，但是正赛前半段他就对赛车尾部感到挣扎，无法向前赶。比赛过半后，周冠宇向车队报告赛车的引擎机油温度太高，不久后工程师告诉他必须退赛，因为赛车有“问题”。中国小将的比赛在第36圈提前结束。而博塔斯在全场三次进站之后，在所有完赛的车手中排名最后。

周六，阿塞拜疆大奖赛与F1官宣双方续签三年合约，意味着大奖赛将继续在巴库城市赛道至少举办至2026年。而本场比赛结束后，迎来本赛季第一个背靠背，下周末将在迈阿密恢复常规的比赛周末赛制。