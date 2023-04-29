阿塞拜疆冲刺赛排位赛：莱克勒克摘下冲刺赛杆位

全新引入的冲刺对决，即冲刺赛排位赛，在冲刺赛前5小时展开。一开场，不少车手抱怨赛道抓地力极差，需要两圈使轮胎达到工作温度。虽然排位赛形式与常规排位赛一样——也分为三个阶段，但每个阶段分别只有12分钟、10分钟和8分钟。

周五为大奖赛杆位展开激烈争夺的查尔斯·莱克勒克和马克斯·维斯塔潘，依然是赛道上的标杆。在进入SQ3后，拿到周日杆位的摩纳哥人先做出1分42.500秒，而红牛对手相差了0.5秒并且报告在S2尾部性能不足。

此前预计，考虑到最后一个阶段时间较短，加上轮胎峰值的因素，只能做一个计时圈。但因为现实中赛道抓地力水平较低，基本需要连做两圈才能达到工作温度，因此杆位的竞争仍然直到最后才能分出胜负。

红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹第一个开始最后一圈冲刺，而刘易斯·汉密尔顿试图借助墨西哥人的尾流，加上威廉姆斯的亚历山大·阿尔本、阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索，形成了一组“小火车”。

就在四人开始飞驰圈并且有所进步时，位置靠后的莱克勒克却在5号弯鼻翼撞墙，导致S1出现黄旗。尽管这没有影响到前方的赛车提高时间，但妨碍了在他身后的队友卡洛斯·塞恩斯。不过，两辆红牛赛车的进步幅度并不够，使得莱克勒克拿下本赛季第一场冲刺赛的杆位。而佩雷兹超过维斯塔潘攀升到第二后，将与摩纳哥人在17圈的短程比赛里一起从头排发车。

周五排位赛里无缘前十的乔治·拉塞尔在最后时刻提高了个人时间后上升到第四，而塞恩斯错过最后一圈后，将与汉密尔顿分享第三排。本周末两场排位赛都进入前十的阿尔本，将从第七位开始冲刺赛。周五遇到DRS故障的两位阿斯顿·马丁车手没能更进一步，阿隆索与队友兰斯·斯特罗尔止步第八九名。

迈凯伦的兰多·诺里斯尽管进入到最后阶段，但因为他在周五排位赛里用完了所有新软胎，无法在本阶段出场。

“冲刺对决”因为每个阶段本就时间较短，加上车流量大，SQ1就非常具有挑战性。进入最后一分钟，众多车手正在做最后一次尝试，已经排在第11位的威廉姆斯新秀洛根·萨金特在15号弯撞上右侧护墙带出了红旗。这导致包括周冠宇在内的正在做计时圈的车手只能放弃。中国小将当时排在第16位，落后前一位的霍肯博格0.334秒，由于错过最后一圈的计划，他未能晋级。

其他无缘第二阶段的还有周冠宇的队友瓦尔特利·博塔斯、AlphaTauri两名车手以及Alpine的皮埃尔·加斯利。其中，加斯利延续了本周末糟糕的运气，疑似因排气管泄漏而只跑了3圈就提前结束。

角田在遭到淘汰后，又一次在无线电里大爆发。为了争取在周日正赛历有尽可能最好的发车位置，日本小将利用规则上存在的漏洞，在周五排位赛里用完了本周末所有新软胎。即使他已经做好了即使进入SQ3也无法出场的准备，但显然第一阶段就遭到淘汰是始料未及的。

在萨金特无法继续之后，SQ2剩下14辆赛车。与前一阶段一样，本阶段车手只能使用一套新中性胎。最后阶段不少赛车提高了时间，但迈凯伦喜忧参半，当诺里斯排名第十时，虽然奥斯卡·皮亚斯特雷以微弱优势紧随其后，但无缘晋级。尼科·霍肯博格虽有进步，但只是超过了哈斯队友凯文·马格努森和Alpine的埃斯特班·奥康，名列第12位。