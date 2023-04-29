阿塞拜疆冲刺赛：佩雷兹超越莱克勒克后获胜

作为2023赛季第一场冲刺赛，大多数车手都选择使用中性胎。从杆位出发的莱克勒克成功在一号弯里守住位置，而第四位的乔治·拉塞尔起步凶猛，与维斯塔潘并排进入前2个弯，发生轻微接触，争夺中红牛赛车擦上护墙，与梅赛德斯赛车互换了位置。

就在第二圈开始时，角田裕毅的赛车突然鼻翼受损，撞上护墙后，右后轮脱落，松落的轮胎在赛道上慢慢滚动，赛会打出虚拟安全车信号。日本车手缓缓驶回维修区，更换了轮胎和鼻翼。然而他刚刚回到赛道上又只能慢速行驶，右后轮仍然没有上紧。此时，赛道上碎片需要清理，安全车出动。

在此期间，维斯塔潘对拉塞尔表达了强烈不满，而且向车队报告赛车底板受损。同时，莱克勒克告知法拉利赛道上“有猫”，为此安全车不得不在一号弯里刹车。

安全车在第5圈结束时离开，莱克勒克控制着速度开启第6圈。维斯塔潘从拉塞尔手里抢回领奖台的位置，卡洛斯·塞恩斯奇袭刘易斯·汉密尔顿得手，前进到第五，费尔纳多·阿隆索一并超过了梅赛德斯赛车。

第8圈开始，佩雷兹轻松地利用DRS超过莱克勒克，前进到领先位置并且快速拉开差距。法拉利赛车无法真正追近，墨西哥人最终以4.4秒的优势获得本场胜利，拿到了对应的8个积分。莱克勒克以第二名完赛后，将本赛季个人积分增加至两位数——此前他三场比赛因为两次退赛而只得到6分。

维斯塔潘在快速甩开拉塞尔之后全力追击身前的莱克勒克，虽然最终追到一秒之内，但来不及做超车尝试，只能接受第三名的结果。走出赛车后，荷兰人立即找到梅赛德斯车手理论。

当前七名相对稳定时，最后一个积分的争夺在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔之间展开，加拿大人如愿超过对手后帮助车队实现两辆赛车都进入积分区。

相比之下，赛道靠后位置的行动更多。奥斯卡·皮亚斯特里超过迈凯伦队友兰多·诺里斯。用旧软胎发车的英国人在倒数阶段不得不进站更换轮胎。

周冠宇在发车后就一路紧跟队友博塔斯。前10圈过后，他抓住积分超过队友，随后又超越哈斯的尼科·霍肯博格，上升到第12位。尽管他身后的皮埃尔·加斯利越追越近，但中国小将成功守住了排名，在凯文·马格努森身后完赛。

博塔斯用软胎赌博的计划没有成功，被周冠宇超越后，他难以抵挡身后其他赛车，被尼克·德福瑞斯超过。荷兰人也超过了霍肯博格，以第14位完赛。博塔斯用软胎坚持到了最后，但只排在进站换胎的车手之前。

本周末多灾多难的Alpine打破了车检封存规则，对埃斯特班·奥康的悬挂调校进行了修改。法国人从维修区开始比赛，并安全车期间换上软胎，但落到队伍最后的他难有作为。