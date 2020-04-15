阿加格：F1有削减预算帽的“大好机会”

本周晚些时候，F1、国际汽联与车队将会就相比原计划，把成本上限进一步削减至1.5亿美元进行商讨。在此之前，阿加格相信这项运动应该采取更大的行动。

他建议，由于这项运动具有进行重大改变的自由，因为需要在2021年签署新的《协和协议》，F1应努力重新考虑其商业模式的结构。

在接受Motorsport.com的独家专访时，阿加格说：“我认为，对于赛车运动来说，这通常是一个机会。特别是对于F1，这可能是一个大好机会，可以重组整个模式。

“也许这是所有车队分享相同金额收益的机会。我还听说预算帽为1.25亿美元之类的信息，为什么不把成本上限定在7500万美元，使之真正对每个人都有利？

“尚未签署《协和协议》可能是一件好事，因为它具有对F1来说是负担的所有原始问题，有些车队的收入很多，有些车队的收入却很少。《协和协议》中的不平衡是巨大的。也许这给了彻底颠覆整个系统的机会。”

国际汽联主席让·托德上周明确表示，他意识到需要降低成本，因为他认为顶级车队的3亿美元预算太高了。

他告诉Motorsport.com：“在每次灾难、每次危机中，你都会碰到很多坏事，但有一些好事”

“因此，好事之一是我们有机会为未来做得更好。在F1中，主要是我们（在成本方面）达到了很高的程度，这在我看来是不合理的，我们需要解决。”

阿加格认为F1必须解决的关键问题之一，是最大的车队与规模较小的车队之间的收入差异，而且老牌车队为昔日的成功而获得额外收入，加剧了这个问题。他认为托德倡导“新政”是正确的，整个赛车运动的格局随着冠状病毒引起的危机而发生了变化。

“我认为参加同一比赛的车队获得完全不同的金额是不正常的，” 阿加格补充道，“以英超为例，相比最后一名，冠军球队获得钱的数目，与顶级车队（与小车队）的差距相差悬殊。那就是新协议，而且是一个很大的机会。

“如果人们没有意识到冠状病毒感染后世界会有所不同，那么他们就会犯一个大错误。机会就在那里，人们需要抓住机会。我们没有参与其中，我们将遵循随后的新协议。”

阿加格承认他并没有紧密参与F1的讨论，但他表示他的观点只是他自己会如何面对做出改变。

“我不在F1中，也没有负责管理，它由非常有能耐的人负责，而我确定他们正在考虑所有这些事情。” 他说，“但是我会把这段时期视为F1商业原则重大修正的机会。因此，这可能是一个非常有趣的机会。”