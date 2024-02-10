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银石续约十年，英国大奖赛举办至2034年

银石与F1续签十年合约后，英国大奖赛将至少举办至2034年，成为近期第三个确定长远未来的分站。

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巨大的人群聚集在一起，看到兰多-诺里斯，迈凯轮车队，第二名，马克斯-维斯塔潘，红牛车队，第一名，刘易斯-汉密尔顿，梅赛德斯-AMG，第三名，登上领奖台

今年原本是银石举办英国大奖赛合约的最后一年。本周四，F1宣布已经与银石方面就未来十年继续办赛达成了新的协议。

位于北安普敦郡的银石，在1950年举行了第一场F1世界锦标赛比赛。这条赛道在2010年完成了最近一次布局改建，扩展至现在的5.891公里、18个弯角。74年来，在这条赛道上举办过58场大奖赛，包括2020年的70周年大奖赛。2030年将见证这条古老赛道举办大奖赛的第九个十年。

不仅如此，银石也成为F1产业甚至欧洲赛车发展的核心：阿斯顿·马丁的车队工厂正对银石大门，梅赛德斯（布莱克利）和红牛（米尔顿·凯恩斯）的基地都在临近的小镇。此外，威廉姆斯（格洛弗）、Alpine（恩斯顿）、迈凯伦（沃金）的工厂也距离银石1-2小时车程，而哈斯（班伯利）、RB（比斯特）也都在附近设有运作中心，为英国带来了近万个工作岗位。

2023年英国大奖赛破纪录地创造了整个周末48万人次现场观众的纪录，还有6万名车迷在当地露营。今年的银石比赛将在7月4-7日进行。预计未来将吸引更多车迷观赛，特别是随着七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿将在2025年加入法拉利的爆炸性新闻被宣布之后。

2024年刚刚过了一个多月，F1已经宣布了三项大奖赛的未来事宜。此前确定的是，从2026年起西班牙大奖赛将从巴塞罗那移师马德里并且以街道赛形式举行，以及铃鹿续约五年后，日本大奖赛得以再保留五年。

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