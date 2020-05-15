银石与F1达成协议，将举行两场比赛

银石已经与自由传媒就办赛相关的商业条款磋商了几个星期，通常由其付出的承办费，由F1方面支付举办比赛所需的成本所取代。

双方曾对于完成交易的合适条款有异议。F1首席执行官切斯·凯利近期指出：“无论是车队、推广方或赞助商，我们不会向每个人分发糖果。”

如今双方已经达成了协议，接下来双方正将研究其余细节。

两场比赛可能会安排在7月26日和8月2日举行，使得原先属于英国大奖赛的7月19日没有赛事，从而与奥地利的比赛留出一定的间隔。但是，这个安排尚未确定。

这项安排目前仍处于暂时待定状态，可能视届时政府的政策而定。因为英国首相鲍里斯·约翰逊最近宣布了对海外访客的14天隔离措施。

银石的管理者斯图尔特·普林格尔向Motorsport.com表示：“我很高兴确认银石和F1在原则上达成了协议，今年夏天将闭门举办两场比赛。

“但是，这些比赛将需要政府的批准，因为我们的首要任务是所有参与者的安全和严格遵守新冠肺炎的法规。

“我要感谢所有在此期间一直给予大力支持的车迷，并向他们保证我们有决心在今夏竭尽所能来帮助F1进行比赛。”

F1官方尚未正式确认这一消息。一位发言人向Motorsport.com表示：“我们将继续与所有推广方合作修订赛历。”

尽管当前的临时版本中没有荷兰、加拿大和新加坡，但赛程仍没有敲定。对F1来说积极的消息是，尽管比利时的大型活动禁令将持续到8月底，但斯帕赛道确认比利时政府已临时批准其闭门办赛。