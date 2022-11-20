针对比诺托谣言，莱克勒克认为法拉利的进步遭人遗忘

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本周二，意大利《米兰体育报》一份报道声称法拉利车队领队比诺托将于1月离开目前的职位，阿尔法·罗密欧F1领队弗雷德里克·瓦塞尔将取而代之。随后法拉利在社交媒体上发表了一份声明作为对传闻的回应，表示这一说法“毫无根据”。

比诺托自2019年1月起执掌法拉利F1车队，他由马拉内罗内部一步步提拔而来，之前负责车队的引擎项目。莱克勒克本周末正在赛季末的阿布扎比收官战上为车手年度第二名而战。

本周四当被问及对相关报道的态度时，他表示“围绕着F1一直有很多传闻，尤其是关于法拉利的”。不过，他指出了法拉利今年所取得的进步。今年，意大利车队结束了2019年新加坡之后的冠军荒，在赛季揭幕战巴林大奖赛上，莱克勒克带领着卡洛斯·塞恩斯包揽了头两名。

“很显然，当我们接近赛季尾声，总有一些关于我们的声音出现，” 莱克勒克说，“不过我认为作为一支团队，我们真的需要专注在自己的工作上，在赛道上，努力把围绕着车队发生的所有事情排除在外。

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“人们容易忘了从去年到今年我们取得了多大的进步。当然我们还需要继续进步，不过我确定我们会一起努力争取，从这场比赛开始，希望能给本赛季一个漂亮的收官。不过除此之外，没有其他要说的了。我觉得不应该过于关注那些说法。”

法拉利从悲惨的2020赛季恢复了过来，当时车队在制造商积分榜上跌到第六，是四十年来最差的一次。去年，法拉利取得第三，排在梅赛德斯和红牛之后。不过，2022技术规则的大改，为这支意大利著名车队铺平了再次在F1具备竞争力的道路，在赛季前三站中两次赢过红牛。

不过随着赛季的展开，法拉利的步伐逐渐落后于红牛，目前法拉利正陷入长达四个月的胜利荒，七月份奥地利大奖赛后，他们就再也没有赢得过比赛。红牛上个月在奥斯汀已经提前获得了制造商年度冠军头衔。来到阿布扎比，法拉利在车队积分榜上领先梅赛德斯19分，两支车队正在争夺年度第二。

今年九月，法拉利主席约翰·埃尔坎对比诺托作为领队表示了支持，不过他说车队在2022赛季犯了“太多的错误”之后必须改进。