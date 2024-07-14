里卡多：RB面临2024赛季发展的“转折点”

丹尼尔·里卡多表示，鉴于对近期赛车升级的疑虑，RB车队正面临或决定其本赛季走势的关键时刻。

这支驻扎在费恩萨的车队在西班牙大奖赛上对赛车进行了一次重大升级，旨在甩开中游集团的竞争对手们。然而，包括新的底板、尾翼和车身在内的修改使得车队反倒在速度上感到挣扎，同时也对于这些问题从何而来感到困惑。

因此最近几场比赛里，RB把重心放在区分哪些新部件有效，哪些部件有问题——尤其是其新尾翼的元件造成了一些问题。

随着F1最近的三连赛已经结束，同时距离夏休前的最后一次背靠背还有一些喘息的时间，里卡多认为现在决定下一步怎么做可能对余下赛季至关重要。

“这可能是一个真正的转折点，”当被问及了解升级情况对于RB的重要性时，里卡多表示。

“现在的处境下，你需要做出最好的决定。F1的每一刻都很重要，但这次升级、我们的关联性和我们的理解，显然可以决定我们下一次升级怎么做以及我们对它的理解程度。“

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Photo by: Red Bull Content Pool

“基本上，我们现在了解到的将决定10月和11月我们赛车的表现水平，所以这对我们来说将是一段非常重要的时期。”

里卡多表示，虽然他现在依赖于RB的技术部门做出正确的决定，但自己必须向他们提供尽可能多的信息，以帮助他们了解赛车的情况。

“我显然不是工程师，也不是空气动力学家，”澳大利亚人表示，“但在这些时刻，我觉得作为一名车手，我们的责任就是尽我们所能地给予帮助。“

“感觉、反馈、正面的、负面的、与其他赛车的比较，一切——只是为了让车队尽可能多地理解为什么我们是现在的处境。”

“我会说出很多事情，并且说：‘你们来处理吧。‘是的，显然有点像这样。我们得把一切都摊开来。”

“希望他们能够理解，并且把模拟器搞清楚，比如把我们在模拟器上的感受，与真实的赛车关联起来。这是团队协作。但是，我们要对过去这三周好好进行回顾。”

由于竞争对手哈斯的赛车取得了长足的进步，如今RB更加需要避免因新部件（效果不佳）而丢失本赛季的发展势头。

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

尼科·霍肯伯格连续两场获得第六名后，使得哈斯在制造商年度积分榜上仅仅落后于第六的RB车队四分。

当被问及哪支车队在最近的比赛中让他最感到的意外时，里卡多表示：“我想肯定是上两个周末的哈斯。尼科现在已经连续两个周末取得了不俗的成绩，突然之间我们在制造商积分榜上第六名的优势已经不复存在，目前只领先三四分。”

“我们知道这项运动变化很快，你永远不能停歇息。这就是为什么，公平地说，我们在几周前就推出了升级，我们一直在努力，我们每隔几场比赛就会推出升级，事实上它们大部分都起到了非常大的作用。“

“我次的升级并没有我们希望的那么有效，但这不是因为缺乏努力。现在是对你的考验：这个赛季看起来真的很好——现在有点进入瓶颈期。我们必须迈出正确的一步。”

“不能自乱阵脚。当然，大家会感到沮丧，但关键在于有建设性，要团结一心，也要有动力。”

“你看哈斯。他们显然发现了一些门道，所以提升了单圈时间。我们也可以找到一些办法。所以，我们必须确保找到它们。“

翻译/小飞侠