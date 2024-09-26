里卡多F1生涯正式落幕，洛森上位

RB车队宣布丹尼尔·里卡多将不再参加2024赛季剩余比赛，改由廉姆·洛森为车队完成最后六个周末赛事。

里卡多自从上赛季中途作为RB车手回到比赛席位，始终无法恢复八次大奖赛冠军得主应有的表现。尽管本赛季继续以正式车手身份比赛，但他的位子岌岌可危，在赛季早期就传出红牛随时可能用洛森取代他。而且，红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科公开表示新西兰人2025赛季一定有席位，暗示了里卡多的F1生涯时日无多。

新加坡大奖赛前传出，里卡多F1生涯的命运将由滨海湾比赛的结果决定，但澳大利亚人在那个周末里的发挥没有起色，只是在周日比赛最后阶段做出了最快单圈。那场比赛的“当日最佳车手”评选中，可能是车迷意识到里卡多的大奖赛生涯即将落幕，他以20%的得票当选。赛后，尽管没有官方消息，但里卡多已经预感到红牛方面的决定对他不利，在接受采访时情绪化。

2011年英国大奖赛时，里卡多在红牛的安排下代表当时的HRT车队在银石比赛，开启了自己的F1生涯。2012赛季他为Toro Rosso比赛，随后在2014年升入红牛接替退役的马克·韦伯。自那以后，他为奥地利车队赢得了七场大奖赛冠军，但在2019年转投雷诺，而仅仅两个赛季后，他又在2021赛季加入迈凯伦，并在同年的意大利大奖赛中收获了个人第八个分站冠军。

然而，2022赛季里卡多在内部对比中完全不如时任队友兰多·诺里斯，迈凯伦在赛季中期就与他达成了提前解约协议。没有找到下家的里卡多选择在2023年担任红牛的替补车手，但尼克·德弗瑞斯在AlphaTauri的前10场比赛无法达到车队要求，里卡多从板凳席回到了赛道上。

RB原本希望通过上赛季后半段以及今年季前测试，里卡多能够找回他的状态，但本赛季已经结束的18场比赛，他总共获得12分，相差队友角田裕毅10分，而且只有三场比赛进入积分区。最终，随着本周四RB在社交平台上向他表示敬意，里卡多的F1生涯在正式划上了句号。

RB在推送上写道：“谢谢你，丹尼尔。 “随后引用车队领队劳伦特·梅基斯的话说：”VCARB的每个人要感谢丹尼尔在过去两个赛季里与我们一起努力工作……丹尼尔在赛道上和赛道下都是绅士，并且向来挂着笑容。我们会想念他，他在红牛家庭里永远有着特殊的位子。他为车队带来了丰富的经验和才华，他的态度非常好，有助于每个人的发展和培养紧密的团队精神。“

随后RB确认了廉姆·洛森将从接下来的美国大奖赛起与角田一同比赛。梅基斯在声明中说到：“我还想借此机会欢迎廉姆。他已经非常了解车队。上赛季他曾为我们效力，并在困难的环境下表现出色，所以这将是一个自然的过渡。很高兴看到红牛家族中的年轻人才能够更上一层楼。我们将埋头苦干，一起专注于本赛季剩下的比赛。”

不久之后，里卡多在个人平台发文，他写道：“我一生都热爱这项运动。它狂野而美妙，是一段旅程。感谢所有参与其中的车队和个人。致那些有时比我还热爱这项运动的车迷，哈哈，谢谢你们。这项运动总会有高潮和低谷，但它很有趣，说实话，我不希望它改变。期待下一个冒险。”