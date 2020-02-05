里卡多：《Drive to Survive》让观众记住F1车手

Netflix拍摄的记录2018赛季的纪实性电视剧《Drive to Survive》一经播出就好评如潮。

由于法拉利和梅赛德斯没有参与拍摄，第一季中的焦点之一就是，当时效力于红牛的里卡多经过一系列考虑后，决定2019赛季加盟雷诺。

近期里卡多作客《每日秀》（The Daily Show）时，与主持人Trevor Noah探讨了《Drive to Survive》相关话题。他认为这部剧集帮助提升了F1在美国的影响力。

“我绝对感觉到F1在美国正越来越受欢迎。《Drive to Survive》让它出了名，”里卡多说，“我有一部分时间是在美国度过的。直到一年前，没有很多人对我说“嗨”——没有恶意，但是他们不知道我是一名F1车手。”

“现在则是：‘我们在Netflix上看到了你，太棒了，《Drive to Survive》。’我们戴着头盔，所以很多时候人们没看到过我们的脸。所以让脸和名字对起来，是有帮助的。”

里卡多在第一季的多集中出现，尽情展现了他有趣的个性，包括在他居住的摩纳哥出门锻炼时跳进海里。

当被Noah问到他与其他“严肃的”车手迥然不同的娱乐精神时，这位澳大利亚人认为平淡对F1“没有帮助”。

“我认为作为我，在澳大利亚、阳光下长大让你的个性充满欢快，”他说道，“我从事的是梦想的工作。有时候你必须提醒自己，当你争强好胜的时候，有时候你会陷入其中，真的会忘了需要抽身。”

英国时间昨晚，纪录了2019赛季所有十支车队的第二季《Drive to Survive》已经全球首映前二集。它将于2月28日在Netflix平台正式上架。