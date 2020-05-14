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Formula 1 / 突发新闻

迈凯伦宣布里卡多2021年加盟

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迈凯伦宣布里卡多2021年加盟
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2020年5月14日 上午9:03

迈凯伦宣布丹尼尔·里卡多将在2021年加盟车队搭档兰多·诺里斯，意味着卡洛斯·塞恩斯将离开。

本周二，塞巴斯蒂安·维特尔与法拉利宣布未来不会继续合作之后，意大利车队果断锁定了去年为迈凯伦在巴西摘下第三名的塞恩斯，由他在明年与查尔斯·莱克勒克搭档。

虽然法拉利尚未发布任何官方消息，但是迈凯伦的声明促成了这桩板上钉钉的转会。与此同时，这也意味着沃金基地向里卡多打开了大门，澳大利亚人加盟的消息将会很快宣布。

拥有7场大奖赛胜利纪录的里卡多原本十分接近在2019赛季加盟迈凯伦。2018年他在权衡个人未来时，与英国车队展开过深入的接触，但最终选择了当时更有竞争力的雷诺。

然而2019赛季里，这两支车队的走势截然相反。迈凯伦表现出强劲的复苏迹象，击败自己的引擎供应商后，获得年度第四名。而里卡多在代表法国制造商车队的21场比赛中，最好的成绩是在意大利大奖赛取得的第四名。车手年度积分榜上，澳大利亚人只拿到54分，比第一年代表迈凯伦参赛并获得年度第六的卡洛斯·塞恩斯少了42分。

虽然维特尔成了自由身，但是对英国车队来说，在其现有车队框架下，里卡多无疑是最明知的选择。

如果法拉利发出邀请，里卡多或许不会拒绝。然而，意大利车队想要避免给莱克勒克构成直接威胁，至少目前他们认为塞恩斯还不能立即带来冲击。于是在梅赛德斯机会难寻，甚至德国制造商继续参与F1承诺不明的情况下，迈凯伦下赛季改用梅赛德斯引擎，可以让里卡多试一试水。

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Author Frankie Mao

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