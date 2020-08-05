里卡多：雷诺还需在高速方面进步以激发R.S.20“许多“潜力

上周日在银石，雷诺由里卡多和埃斯特班·奥康拿到第四、六名。这是2019年意大利大奖赛上以第四、五名完赛之后，法国车队自2016年重组厂商车队以来，在F1大奖赛中第二好的单场成绩。

当迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯在还有一圈半时爆胎之后，里卡多从第五上升到第四。而奥康则则凭借尾声阶段超过Racing Point的兰斯·斯特罗尔，前进到第六。

不过在里卡多看来，雷诺要想真正赶上Racing Point和迈凯伦，需要提高赛车的高速性能。

“好问题，我们肯定是进步了，”当被问到追上直接竞争对手的机会时，澳大利亚人回答道，“我想强调的还是我们有哪些进步：赛车尾部、动力、牵引力、在许多低速和中速弯角里。”

“我还是觉得在高速方面可以进步更多，而且在排位赛里，就单圈来看更加明显。在9号弯Copse，所有领先车队的车手都可以相当容易地全油门通过，而对我们来说有点勉强。高速方面仍然是我们需要集中改进的领域。

“我们已经就尾部方面在低速和中速（弯）打下来更好的基础，这是积极的地方。还能进步到什么程度、单圈时间能提升多少，我没法回答。

“那是好事情，而我关心的重点是高速表现，如果我们能进步，我们真的有很多潜力。”

本场比赛中，第八位发车的里卡多在第一圈里超过了斯特罗尔和明年的队友兰多·诺里斯，随后紧追塞恩斯。但是在第二次安全车时段结束后，澳大利亚人在比赛重新开始时又被诺里斯超回。

倒数第四圈，就在两辆梅赛德斯赛车和塞恩斯爆胎的混乱发生前，里卡多完成对诺里斯的反超。虽然那次超越令他觉得过瘾，但是并没有被官方信号播出。

“我很晚才利用到DRS，（DRS）效果在直道上很晚才反应出来，我认为他可能是在用电池，”雷诺车手描述道。

“我很晚才在Hanger直道上逮住他。真的很晚，我抓住了那次机会，我插进内线，试着至少让赛车的鼻子能占据那个位置。当我们刹车的时候，我已经差不多占好位置了。最终那是相当顺利的超车。

里卡多将在2021年转投迈凯伦，与诺里斯成为新的搭档。他半开玩笑地说：“就这么超过他挺好的，让他尝一尝明年（做队友）的感觉——只是开个玩笑。

“我开个玩笑，也不是开玩笑。”