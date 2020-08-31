里卡多：阿比特博尔应该对纹身赌约“相当紧张”

此前两人曾打赌，如果澳大利亚人在年底离开雷诺前代表车队登上领奖台，那么他们将纹上相同的纹身图案。

在刚刚结束的比利时大奖赛中取得第四名的好成绩后，里卡多对于赢得赌注信心备增，并相信自己的赛车在本周末意大利大奖赛中的表现会更强大。

当被Motorsport.com问及阿比特博尔会对第一次纹身会有多担心时，里卡多透露：“我觉得（他）相当紧张。我刚刚才见过他。我告诉他，接下来的七天里，他可要小心了。”

“至少去年，蒙扎对我们来说是一条更强的赛道。如果我们（比去年）更强，那迎接我们的势必就是一个领奖台。我没有过度自信，车队也没有，但我认为我们可以带着信心和更高的目标去到蒙扎。”

在比利时，雷诺已经证明了相比需要更多下压力的时候，其赛车在低下压力配置下要比其对手强得多。里卡多甚至认为，如果不是因为早期的安全车，他在皮埃尔·加斯利和塞尔吉奥·佩雷兹身后损失了时间，他甚至有机会和马克斯·维斯塔潘竞争领奖台。

“我想，如果加斯利和佩雷兹不是因为他们的策略而成了我和马克斯之间的屏障，我真的相信我在最后一节可以和他拼一拼，”澳大利亚人表示。

“他拉开了差距，因为很明显我们由于不同的策略而损失了时间，然后我们在比赛的尾声阶段追回了很多时间。所以在蒙扎，如果一切顺利，我们应该会很有竞争力。”

雷诺今年的成绩好坏参半，但里卡多承认他从来没有想到会像周日那样“威胁”到红牛。

“这当然令人惊讶，”他说，“我知道我们会有一辆像样的赛车。但当我听到单圈时间的时候，听到梅赛德斯落到了后面，我想好吧，也许每个人都在保护自己的引擎。

“但他们听起来真的有点挣扎，而我们只是变得越来越快。在比赛结束时，这种速度真的鼓舞人心。”

关于领奖台/纹身赌约的细节是，阿比特博尔可以选择纹身的部位，而里卡多可以决定纹身的设计。

在谈到自己的计划时，里卡多开玩笑地表示，他已经看到了一些阿比特博尔脸上有纹身的电脑合成照片，就像迈克·泰森那样。

“我看到过一些泰森脸上的纹身被合成到了西里尔的脸上，”雷诺车手表示，“但我认为选择部位的是他，所以那绝对不会出现在他脸上！”

“我不会残忍地让他纹上橡皮鸭之类的。我想我会让他纹一个代表了一段美好回忆的纹身。所以我想可能是登上领奖台的地点。可能是与之相关的，无论是赛道还是那个国家的那座城市，让我们拭目以待。

“又或者是一只鞋，一个鞋帮（Shoey）。到时候我们就会知道了，但我相信我会有好多主意。”

翻译/小飞侠

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