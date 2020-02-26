里卡多重申想与雷诺一起成功

“2021改革”来临之前，大牌车手的合约纷纷将在今年年底到期，包括卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿与梅赛德斯、塞巴斯蒂安·维特尔与法拉利，以及里卡多与雷诺。

里卡多在2018年夏天做出令人惊讶的离开红牛的决定，在2019年加入雷诺病签约两个赛季。然而法国制造商自2016年重返F1以来，仍处于为重返列强而进行资源重组的阶段。在加入雷诺的首个赛季，澳大利亚人在车手年度积分榜上仅仅名列第九，全年没有登上过领奖台，个人最好完赛成绩是在蒙扎的第四名。

虽然法拉利领队马蒂亚·比诺托此前强调维特尔仍是车队的“第一选择”，但是传言又把里卡多与跃马联系在一起，而且他自己也在本月早些时候表示“接听所有电话”。

第二轮季前测试第一个工作日，里卡多受邀出席国际汽联的官方新闻发布会。当被问及明年加入法拉利取代维特尔的可能性时，他起初故意打岔，报了维特尔的出生信息——却说错出生地。

直到被逼问未来加盟法拉利的机会时，他回答说：“我随后就在下半句里重申过，我肯定会接听所有电话，但最重要的是我想这个（与雷诺的合作）能成功。”

“我不想让人感觉我来雷诺，只是为了离开红牛，然后寻找次最好的选择。我真的希望这个合作能够成功。”

里卡多在2014至2018年效力红牛期间，赢得过七场大奖赛胜利。不过，他也承认雷诺需要在2020赛季实现进步。

“显然，要实现这个目标，我们需要在今年取得比去年更好的成绩，希望可以足够让我们的旅程在两年合约的基础上继续下去，”澳大利亚人表示，“那是理想的情况。”

“谈论其他的‘如果’以及未来去这里或那里，还太早。你也不想破坏现状了，但是今年还没有开始，就已经开始考虑2021年？我还不会这么想。”