里卡多透露与阿隆索的交谈让他对回归F1放心
丹尼尔·里卡多透露，在飞行途中与费尔南多·阿隆索的谈话激发了他的F1休假，他从中感觉到了“重设”和“再次精力充沛”的感觉。
在与兰多·诺里斯一起搭档两年表现不佳后，迈凯伦上赛季付费让里卡多在合同到期前一年离开，为国际汽联F2冠军奥斯卡·皮亚斯特雷让路。
之后里卡多选择离开公众视线，以一份为期12个月的合同在红牛担任第三车手，并计划等待2024年的比赛席位，而不是接受竞争力较弱的车队。
但随着AlphaTauri仅10场比赛后就解雇了尼克·德弗瑞斯，里卡多在上周末的匈牙利大奖赛中重返赛场。他克服了在一号弯里被阿尔法·罗密欧车手周冠宇追尾和随之而来的扩散器损坏，然后进站以获得干净的气流，追至第13名完赛。
里卡多在回归中感到重新振作，但这也符合他的预期，因为此前在与阿隆索在飞行途中的讨论，让他对休假的好处感到放心——阿隆索于2018年底离开迈凯伦，两次赢得勒芒24小时耐力赛后，在2021年加盟Alpine重返F1。
里卡多解释说：“即使这不是我预期的一年，我当然只是重设里自己，我再次感到精力充沛。
“实际上，我记得大概两年前和费尔南多有过一次谈话。我当时没想过要休息一下。我们只是在去往某个地方的飞机上聊天，他说那段休息是他做过的最好的事情之一。这让我想到，也许如果我觉得我需要休息，不要对此太害怕。“然后我想，看到他那一年的表现，这也让我充满了信心。“
里卡多露出了“最灿烂的笑容之一”，在“板凳席”上度过了八个月后完成70圈的比赛，他对自己的身体状况感到。
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Photo by: Red Bull Content Pool
Ricciardo: McLaren has broken "stalemate" to speak Norris' language
里卡多也谈到他的前车队迈凯伦的上升趋势，诺里斯在布达佩斯获得第二名，仅次于马克斯·维斯塔潘，巩固了他们在银石的强劲表现。
与此同时，新秀皮亚斯特雷在被诺里斯以“undercut”夺走赛道位置并在赛道上底板受损后，最终获得第五名。
里卡多认为，这一表现表明MCL60现在“说兰多的语言”，而他努力了两年来打破“僵局”——最终让他失去了比赛席位。
里卡多说：“我感觉很明显，无论出于什么原因，我显然觉得迈凯伦通常不会说我的语言。它确实会说兰多的语言。他当然知道如何最大限度地利把赛车发挥出来。显然，我觉得尤其是去年，只是有点僵局。摆脱那种情况真的很难。
“所以这就是为什么休息一段时间，然后加入一个新的团队和环境，这对我来说可能是最好的事情。”
翻译/Holiday
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