里卡多获考虑暂别F1一年，若能在2024年回归时“前进两步”

里卡多在迈凯伦度过了一段艰难的时期后,已和车队就提前一年终止合约达成协议,将于本赛季结束后离队。

澳大利亚人已经明确表示,他并不急于对自己的未来做出任何决定,但如果有合适的机会,他仍渴望在F1继续比赛。

在澳大利亚周五的Fitzy and Wippa电台节目中,里卡多表示他仍不知道自己的未来会怎样,但同时也正在与他的管理团队仔细考虑各种选项。

“当我说我不知道的时候,我还没有明年的合同,”里卡多表示。“这还有可能吗?有可能。我没有太关注明年的事情。我当然想参加比赛,我想留在发车区,我想继续比赛。“

”但我并不认为明年将是孤注一掷的一年。显然,我在意和关注的是2024年。所以这就是我现在的处境,如果这意味着后退一步,然后前进两步,那么这就是我和我的团队目前正在试图解决的问题。所以可能离开一年。”

同时里卡多补充表示,即使不得不休息一年,他“仍将非常渴望在2024年重返发车区“。

目前还有2023年席位空缺的车队只剩下Alpine、阿尔法·罗密欧、哈斯和威廉姆斯。尽管这些车队对于里卡多是否有兴趣还尚且未知。

Alpine已经把目标投向了皮埃尔·加斯利。尽管法国车手与AlphaTauri仍有合约在身,但意大利车队已经在接洽尼克·德弗瑞作为其替代者。同时,荷兰人还受到了Alpine和威廉姆斯车队的关注,不仅于本周在匈牙利参加法国车队安排的试车。在蒙扎时,他已经作为亚历山大·阿尔本的替补,完成了他的F1首秀。

普遍预计,周冠宇在阿尔法·罗密欧新秀赛季表现令人印象深刻后,应该将留在车队。而哈斯的2023年候选名单则包括安东尼奥·吉奥维纳兹和尼科·霍肯博格。

因此,里卡多被认为极有可能成为梅赛德斯2023年的替补车手。但刘易斯·汉密尔顿认为,澳大利亚人“太有天赋了”,不应该在明年缺席比赛。