里卡多：在2022艰难时期维特尔是“真正的朋友”

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从赛季伊始，里卡多的表现就很挣扎。8月，他同意提前一年结束他与迈凯伦的合约，为自己的同胞奥斯卡·皮亚斯特里让路。里卡多表示，在这样的艰难时期里，维特尔给了他温暖的精神支持。

“我不会细说他讲了什么或任何具体的事，”里卡多说，“我是说，总的来看，他今年给我打了好几次电话，作为一位朋友，表达了他的关心，问问我怎么样，就像一位真正的朋友会做的那样。“

”拥有这样的朋友是很重要的。不过在赛场里而言，这也不那么常见。我们和其他车手友好相处，你会建立了友谊，不过这种更深的友情，就是说他今年的一些举动，对我表示出的那种善意，在某种程度上是我有些没料想到的。不过，是的，他人真的超级好。”

当被具体问到维特尔是什么时候联系他的，里卡多说：“主要是合约的事情发生的时候，那时候有很多杂音。我不想单说他一个，因为还有其他车手，但他绝对经常打来电话问问我怎么样。”

里卡多依旧决心暂别下赛季，但可能担任替补车手的角色，同时试图在2024以顶级席位回归F1。他坚信，比起加入一支竞争力差一些的车队参加明年的比赛，离开一年将会让他对于回归更加渴望。

“很有趣，因为人们也许会说，既然你有兴趣参加2024赛季，为什么对明年没有兴趣呢？”他谈到了自己的策略。“不过我知道自己休息一段时间，从电视上或者围场里某个地方看比赛后会是什么感觉，这会让我——这么说吧——渴望回归。我现在也有这种渴望，不过我希望它变得更汹涌。“

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“我知道离开一段时间会有那种效果，因为我在夏休后就有这种感觉，而那只是两到三周的休息时间。疫情也让我有这种感觉，那时候我们歇了三个月还是多久，然后我觉得2020年是我最好的、也许是从2016年之后最好的赛季。”

“所以我知道离开一段时间对我有作用。我理解每位车手都是不同的，他们有他们自己的感觉。不过我知道明年休息一下会让我对2024赛季重回赛场充满渴望。这就是为什么我说非常希望在2024年回归。不过，这是没有保证的。“

”我不能现在签一份合约说保证我在2024赛季有一个席位。没人会这么签。这不可能。不过，明年我会尽我所能去证明自己还有这种渴望，而且显然还有能力比赛。”

里卡多相信对他的职业生涯来说，在2023年驾驶竞争力不足的赛车比赛比休息一年风险更大。

“我觉得明年随便加入一支车队才是冒险的事。我在迈凯伦的经历已经显示，就表现而言没有什么是一定的。所以不管出于什么原因，如果届时变成一个相对不成功的赛季，那么我觉得自己在这项运动基本结束。那样的风险看起来比离开一年要大得多。”