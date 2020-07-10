里卡多膝盖擦伤后被准许继续参赛

周五下午的阶段进行了16分钟左右，里卡多的雷诺R.S.20赛车在出9号弯时失去控制，并且与护墙发生了较剧烈的碰撞。

虽然雷诺报告称澳大利亚人无恙，但是电视画面中，他从驾驶舱离开之后走路有些跛，因此前往医疗中心进行检查。不过，最终医生准许他回到车队。

“我没事，撞击发生后，我的膝盖撞了一下转向杆，所以擦到了，但是他们检查过了，只是一些乌青。没问题，我挺好，”里卡多稍后在接受采访时表示。

“赛车损坏得相当多，所以我不单单为自己的膝盖感到难过，也为伙计们和车队难过。我试着理解哪里出了问题，因为事情发生得相当快。”

“我打了方向，可能顺风的关系助长了我对尾部失去控制，但是赛车本身没有坏，所以显然问题在我身上。幸运的是这样的事情不常在我身上发生，但是今天发生了。对不起，伙计们。”

“今天早上我在那里出弯的地方有一点侧滑，但是进弯相当好，通常是那里进弯有点难。那是我的第一圈，轮胎能正常工作，可能有一点风，而且刚好那种情况下速度稍微快了一点。（现在）都没事了。明天（周六）我们会好的，应该没问题。”

里卡多在第一节练习里名列第九，而下午的撞车令他在时间榜上垫底。由于周六可能遭遇极端恶劣的天气，使得排位赛能否进行被打上大问号。如果周日的比赛前不能进行任何赛道阶段，那么将以第二节练习时间榜的顺序决定发车顺位。那样一来，澳大利亚人将从最后一位发车。