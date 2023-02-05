里卡多：澳大利亚大奖赛的氛围将告诉我是否想回归F1

载入语音播放

去年夏天迈凯伦决定在2023赛季用新人奥斯卡·皮亚斯特里取代里卡多之后，后者在本赛季获得正式席位的机会变得渺茫了，他转而决定休假一年。

里卡多表示，在迈凯伦经历了艰难的两年后，自己想利用2023年休息一下，调整好自己的精神状态。这两年间，他未能适应好赛车，表现也不如队友兰多·诺里斯。他在老东家红牛担任第三车手角色就是为了给他这样的机会，一开始他的重心将更多地偏向市场宣传和模拟器，而不是比赛。

这位33岁的车手表示他今年出席的第一场大奖赛，将是3月底在墨尔本的主场比赛，届时也许会让他对重返赛场的火焰依然在燃烧，还是满足于F1之外的生活，更好地看出端倪。

“第一场比赛我很可能将在电视上看，所以我想也许那会开始酝酿一些感觉，”当被Motorsport.com问到赛季首场比赛是不是会让他明白自己想不想回归时，里卡多这样说道，“之后我会去墨尔本，那是我将出席的第一场比赛。我觉得只是回到那样的氛围中，那种喧嚣、声音、气味……所有的一切，也许就会产生作用。我是不是依然为之魂牵梦萦、激动不已，想要重返赛场，还是说我很乐于再多当一会儿车迷，我们会见分晓。不过我想墨尔本也许会让我清楚很多。”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, rides in an AC Cobra Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Motorsport.com问起里卡多是不是觉得在赛季中抓住一切测试机会以保持比赛状态非常重要，他表示自己“渴望这种机会”，但是想等他从休假模式中走出后，再逐步投入测试工作。

“这样说吧，我当然渴望这种机会，以便能够保持比赛状态，如果有需要比赛的话，而且这样在承受5个G作用力的时候身体不会被完全击溃，”他回答道，“不过如果明天就有一项测试，我就免了。我依然乐意再休息一会儿。随着赛程的推进，那时我肯定会愿意测试，不过目前没有那么兴奋。“

”就驾驶工作来说，主要会是在模拟器上。全年我也会做几次路演。现在还没有确认，不过我知道会有一些轮胎测试。如果要驾驶今年的赛车，更可能是轮胎测试而不是第一次自由练习。”