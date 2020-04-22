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Formula 1 / 突发新闻

里卡多“永远不说不会”回到红牛

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里卡多“永远不说不会”回到红牛
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2020年4月22日 上午6:35

雷诺车手丹尼尔·里卡多表示他永远不会排除今后回到红牛的可能性，而眼下因为2020赛季无法进行，他与法国制造商对于未来的谈判也无法展开。

里卡多在2019赛季从红牛转投雷诺，双方的合同将在今年年底结束。由于四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔与法拉利的合约也在同期到期，这名能说意大利语的澳大利亚人被认为是跃马的候选人之一。

2018年夏天，里卡多做出离开红牛的决定让人震惊。红牛领队克里斯蒂安·霍纳透露里卡多无法给他明确的原因。

日前接受Sky Sports F1播客节目视频连线时，里卡多被问到是否排除将来重回红牛的可能性，他回答说：“实际上我没有被问到过这个问题。我会排除回到红牛吗？

"不……我认为我在人生成长中学到就是，永远不要说永不会。永远不要彻底不理会一些事情，除非那是要进监狱的等等！所以永远不要说永不会。”

当初里卡多也同迈凯伦进行过洽谈，但他并不看好英国车队会有起色，于是选择了雷诺。然而上赛季的结果是迈凯伦击败了法国制造商，获得了年度第四名，而且卡洛斯·塞恩斯在收官阶段的巴西大奖赛里拿下了第三名，并且成为中游集团排名最高的车手。

虽然澳大利亚人坚持表示希望与雷诺一起取得成功，但可以理解的是，曾七次赢得过比赛胜利的他迫切渴望回到第一集团并且争冠。然而，由于F1受到新冠肺炎疫情影响而暂停，里卡多承认所有的合约谈判事宜无法进行。

“眼下很难进行商讨，因为我们正处在僵局，没有任何事情进行，”雷诺车手表示，“通常，讨论都是基于比赛、成绩和势头来进行。老实说现在没有什么沟通，更多的是对当前的情况和我们要如何应对。现在这个阶段所有的事情都相当慢且平稳。”

当被追问如果收到其他车队的邀约，他是否有信心直接加入时，里卡多回答说：“我认为这和车队无关。我百分之百地知道，我能再次实现我已经取得过的成就。

“在这段没有比赛的时期里，我更这么觉得。其实我今年更早地开始赛季前的训练。我不需要休息来重新点燃我的激情，只是让我更饥渴。 有时候我甚至开始看旧比赛，我想要这种感觉。”

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Author Frankie Mao

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