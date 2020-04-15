里卡多：比安奇原本可以取得与莱克勒克一样的成就

比安奇在很早的时候就与法拉利建立了联系。当菲利普·马萨在2009年中期受伤之后，一度有报道称意大利车队有意让当时年仅20岁的法国人顶替参赛。同年年底，他成为法拉利车手学院第一个招募的年轻车手。而2011年，比安奇成为法拉利F1车队的替补车手兼试车受。

2013年，比安奇在法拉利的安排下加入了玛鲁西亚车队，并且开始参加F1。这被视为他为今后代表跃马比赛所迈出正式的第一步。2014年摩纳哥大奖赛，法国人以第九名完赛，拿下了这支小车队在F1四年中仅有的两个积分。

然而同年，他在铃鹿发生严重的撞车事故，导致头部受重伤。九个月后，他的赛车生涯及人生悲剧性地早早谢幕，享年25岁。

雷诺F1车队现役车手里卡多在个人推特上分享了他的日记。在这篇名为“丹的日记”中，澳大利亚人列出了五位他认为被严重低估的F1车手：马库斯·埃里克森、罗伯特·梅里、维坦托尼奥·里尤兹、简森·巴顿和比安奇。

“并不是朱尔斯被低估了，而是我们从来没有机会看他驾驶顶级赛车，所以可能人们没法看到他原本会多么出色，”澳大利亚写道。

“你想到2014年他效力玛鲁西亚时在摩纳哥的表现，那是那支车队唯一拿到的积分。摩纳哥就像澳门，你在那里绝不可能凭侥幸取得成绩，绝对是靠本事得来的。”

Jules Bianchi, Ferrari F60 Photo by: Sutton Images

里卡多表示，他在刚刚认识比安奇不久，就意识到了他的与众不同。

他继续写道：“在整个卡丁车时期，还是少年车手的朱尔斯就是个人物。我们在意大利Viareggio的Formula Medicine训练营里相遇。

“即便是在17岁的年纪，每个人都把他当作F1车手来对待。我和他熟悉之后，我们成为了朋友。我很快就知道了他是谁，他在我到欧洲之前有什么成就。”

正是因为对比安奇的了解，里卡多认为莱克勒克在2019年代表法拉利参赛的首个赛季里拿下两场胜利并击败了四届世界冠军队友塞巴斯蒂安·维特尔，原本也是法国人可以与意大利车队一起取得的成就。

事实上，比安奇在莱克勒克的成长中扮演了“教父”的角色，而且是他的赛车导师。近期，摩纳哥人透露他第一次去马拉内罗，就是约了比安奇，参观法拉利车手学院的设施。

“那也是关于他的悲伤故事的一部分，因为他本来可以加入顶级车队，而且肯定现在已经成了比赛胜利者，”澳大利亚人这么写道。

“在某种程度上，我感觉查尔斯正做着朱尔斯本来会做的事情。就像是查尔斯的成就，原本都是朱尔斯可以实现的，只是晚了一些。“