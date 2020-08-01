里卡多：梅赛德斯“不自满“态度和表现”令人钦佩“

银石的排位赛见证了梅赛德斯包揽本赛季开始以来每场比赛的杆位，同时也是第三次拿下前二名的结果（尽管六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在第一场比赛前，因在排位赛里违反了黄旗规则，而在发车区上被罚退到第五位），并且以实现开局四连胜作为目标。

然而，也因为梅赛德斯在本赛季开后表现出的统治性，引来了不少车迷的抵触情绪。而作为竞争对手的里卡多表示，他为德国车队从不自满的态度感到倾佩。

“绝对的（不应该责怪梅赛德斯），”澳大利亚人表示，“我觉得我一直站在向他们致敬的一边，应该是其他人来理解他们正在做什么，更加努力一点或者尝试不同的东西。甚至是DAS系统，当我在冬季测试里看到的时候，我十分欣赏。

“他们有能力成为赛道上最自鸣得意的车队，但我觉得他们是最不自满的车队。这是他们设下的标准，而且他们还在提高。这很令人钦佩。”

里卡多在2019赛季从红牛投奔雷诺，而明年他将加盟目前处于中上游位置的迈凯伦。他承认梅赛德斯的强大，令赛道上的对手望成莫及，但他们能做的只有自己努力。

“这令竞争者感到沮丧，但是我真心希望每个人、所有车队燃气更多斗志，进行更深入的研究来找到答案，”澳大利亚人表示。

“我不会撒谎，看到如此表现让人感到沮丧。但是，你能做的只有向他们致敬。你不能愤恨。他们只是做得非常好而已。”

本周末两天过去，梅赛德斯在周五练习里W11平衡不佳的情况下，在排位赛中找回具有统治力的状态。

德国车队的领队托托·沃尔夫重申，他的车队将保持谦虚，而且宁可交不到“新朋友”。

“看看体育队伍和他们的成功，当它逐渐减少并完全失去的时候，我认为就是你自鸣得意了，你开始觉得理所当然，或者车队耗尽了，”奥地利人表示。

“眼下，我们有一支非常强大的团队。我们团结一致。我们有共同的价值观和目标，并且我们想一起合作。但是这不能保证未来。

“我猜因为这样的表现，我们不会交到什么新朋友。所以我们在每个方面都受到攻击，任何事情都被质疑。

”这是我们需要坚持下去的另一项战斗，但是我猜你情愿如此，也不想别人向你表示同情。”