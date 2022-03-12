里卡多新冠检测阳性，确定缺席巴林测试

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里卡多因为身体不适而没有在前两天的测试中出场。迈凯伦在第二个工作日开始前表示，澳大利亚人的多次新冠病毒检测都得到阴性的反馈结果，尽管他有所好转，但还需休息。

然而当天工作结束后两个多小时，迈凯伦发表声明确认了里卡多的最新新冠检测结果为阳性，并且已经隔离，所以将错过整个巴林测试。

声明中写到：“迈凯伦车队可以确认，从周三在巴林感到不适以来，丹尼尔·里卡多现在新冠病毒核酸检测为阳性。丹尼尔由此根据当地法规继续隔离。根据法规，丹尼尔将在下周末的巴林大奖赛前及时归来。丹尼尔已经开始感觉好转，我们祝他快速康复。”

同时，迈凯伦也确认兰多·诺里斯将独自承担最后一天驾驶MCL36赛车的工作。

下周末，2022赛季将在举行本轮测试的巴林国际赛车场拉开大幕。新赛季的第一个赛道阶段将在周五进行。即使里卡多能够快速康复，而且因为地点不变而避免了旅行，错过本轮测试也将对他不利，哪怕他是巴塞罗那测试里里程数第二多的车手，完成了212圈。

倘若澳大利亚人身体条件无法达到参赛要求，迈凯伦只能召唤他们的替补车手。而根据与其的引擎供应商梅赛德斯的协议，迈凯伦将能够使用德国车队的替补车手斯托弗·范多恩或尼克·德弗瑞，其中前者曾在2016至2018赛季为英国车队参加过42场大奖赛。

刘易斯·汉密尔顿、塞尔吉奥·佩雷兹、兰斯·斯特罗尔和已经退役的基米·莱科宁都因为感染新冠病毒而缺席过大奖赛。

值得一提的是，两年前的同一个周四，迈凯伦在澳大利亚大奖赛周五练习前夜，因为一名车队成员在抵达墨尔本后新冠检测呈阳性而宣布退出比赛。第二天，距离2020赛季第一场自由练习开始两个小时，F1正式宣布赛季延迟开始。