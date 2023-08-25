里卡多掌骨骨折，洛森替补参加荷兰大奖赛
AlphaTauri车队宣布，在丹尼尔·里卡多因为撞车导致左手掌骨骨折之后，替补车手廉姆·洛森将替补参加荷兰大奖赛。
周五第二节自由练习进行不到三分之一时，里卡多在接近3号弯时受到奥斯卡·皮亚斯特雷停下的迈凯伦赛车和黄旗信号等因素干扰，赛车径直撞上护墙。从车载镜头来看，3号赛车没有任何减速，尽管当时的速度并不算太快。
然而经过医院的X光片检查，里卡多左手掌骨——连接近端手指及腕骨之间的部分——骨折，这意味着他无法立即回到驾驶舱。为此，为红牛的两支车队担任替补的新西兰年轻车手洛森，将从周六起坐进AT04赛车。
“我记得进入 3号弯，当时我已经入弯，然后看到了皮亚斯特雷，所以不是撞上他，就是撞上墙，”里卡多在医院诊断结果出炉后表示。“撞上墙时，我没有足够的时间把手从方向盘上移开，所以方向盘碰到了我的手。这非常不幸并且令人沮丧，但我会争取尽快恢复。”
“很显然，我希望尽快恢复，但我也想确保我们以正确的方式（恢复），那样我回来时能保持强健和竞争力。我祝愿车队一切顺利，也为计划再次改变表示歉意。这对廉姆来说是一个机会，希望他和车队能在本周末取得好成绩。”
Liam Lawson, AlphaTauri
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
里卡多原本在2023赛季“休息”，只是担任红牛的替补车手，为“一队”驾驶模拟器及承担一些市场公关任务。但在银石轮胎测试之后，对AlphaTauri车手阵容有话语权的红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科对澳大利亚人表现出的状态感到满意，立即解雇了只为车队参加了10场比赛的荷兰人尼克·德福瑞斯，使得里卡多在匈牙利大奖赛回归，并且还参加了在斯帕的比赛。
掌骨骨折通常需要6-8周时间才能完全愈合，但赛车手作为职业运动员，身体机能比常人更好。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在冬季测试前不久，因为在骑行训练时发生事故受伤，从而错过了季前测试。然而，加拿大人以神奇的速度在揭幕战巴林前伤愈复出，当时他求助了MotoGP著名外科医 谢维尔·米尔（Xavier Mir）。据悉，红牛已经开始联络米尔，希望他能帮助里卡多尽快康复。
出生于2002年的洛森，今年主要参加日本超级方程式，目前在车手年度积分榜上排名第二。由于本周末在日本没有比赛，他来到赞德福特承担替补工作。而作为替补车手，他在AlphaTauri发出公告之前，已经出席了周五的车手讨论会。
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