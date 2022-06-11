里卡多强调“绝对没有”对未来感到自满，哪怕得到迈凯伦的保证

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上赛季的意大利大奖赛，里卡多为迈凯伦夺得2012年巴西大奖赛后第一场胜利。但是整个赛季大多数时候，以及本赛季至今，他在成绩上无法与队友兰多·诺里斯相提并论。

摩纳哥大奖赛之前，车队CEO扎克·布朗在接受采访时坦言，澳大利亚人的表现没有达到车队的预期，而且披露在双方持续到2023赛季的合约中，存在可以提前解约的“机制”。

本周末的阿塞拜疆大奖赛前，里卡多面对相关的问题时表示，他已经与布朗进行了沟通，得到的答复是车队没有改变计划的打算。尽管如此，他坚称自己不会安于现状，因为他想与车队一起取得出色的成绩。

“绝对没有，”澳大利亚人说到。“赛季早期某种程度的合约给你一些安心，但这种安心不应该被误解为自满。绝对没有。”

“就是如此简单。我希望我的成绩能更好。我知道成绩可以更好。我想与车队一起取得成功。所以我不会安居于第13名，对此感到自满或高兴。一点也不。”

前七场比赛过后，里卡多仅仅两次拿到积分，在积分榜上落后诺里斯37分之多。对于围绕他未来的各种传言，澳大利亚人表示他已经对媒体“免疫”。不过，虽然他表示迈凯伦会全力支持他摆脱当前的困境，但他立誓要在本赛季拿出与自己理应兑现的成绩。

“我们已经谈过了。我们好好交谈过了。我认为没必要透露细节，”里卡多说到。“我认为有时候我们——我也犯过这种错——会卷入媒体的传闻里，而且一点也不合理。但很清楚的是我们要一起发展。”

“我与车队的合同很清楚是到明年年底。我会完全尽心尽责，我已经表达过了。显然现在只是要在赛道上表现出来，把这些我知道我有能力做到的时刻和比赛展现出来。我很确信我得到车队的全力支持，我们想一起做到。”

巴库周五的练习中，里卡多在时间榜上依然落后诺里斯，而且有不小的差距。但他表示车队在他的赛车上做了一些实验，试图帮助他尽快适应赛车。