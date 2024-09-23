里卡多对可能失去F1比赛机会“想通”了

丹尼尔·里卡多在新加坡大奖赛结束后情绪化地承认，的确有可能他不会再参加F1比赛，但想比两年前离开时已经“想通”了。

上周末的新加坡比赛之前传出，里卡多有可能在新加坡之后失去他在RB车队的席位，取决于他在滨海湾赛道的表现。如果不能有所改观，替补车手廉姆·洛森或将从奥斯汀起出战。

然而，里卡多在排位赛Q1就遭到淘汰，而队友角田裕毅闯入Q3并获得第八的发车位。在一场轮胎管理为主的比赛中，这位澳大利亚车手一直处于积分区之外。而最后几圈，他换上软胎并做出了全场最快单圈，阻止了兰多·诺里斯收获“大四喜”——迈凯伦车手在本场获胜后正式与马克斯·维斯塔潘争夺车手世界冠军。

赛后接受采访时，里卡多情绪激动。虽然他没有透露自己的命运，但坦言如果现在失去比赛席位，他能够比二年前失业更坦然地面对——当时他被年轻同胞奥斯卡·皮亚斯特雷取代了在迈凯伦的席位。

当被问及他是否会参加下一场美国大奖赛时，里卡多回答说：“很显然，这很有可能不会发生。我认为，对我们在红牛的所有人来说都是一场一场的情况，显然Checo（佩雷兹）也是如此。”

“有时感觉是这样，有时又是那样。所以很明显，我们非常重视这个周末，我也希望这个周末能有更好的表现，谁知道这是否会改变什么，或者是否已经做出了决定，甚至在周末之前就已经做出了。”

“很明显，我已经做好了准备，这也是为什么我认为在这个周末，我只是试图向自己证明一些事情。我想我也承认了我为什么要回到这项运动来；有时候你必须看到全局，我总是说，‘我不想只做一个在赛道上时不时为一分而战的人’，今年的情况就是这样。”

“显然，我试着去享受它（新加坡大奖赛），有点像2022年底与迈凯伦那时。很明显，那时我意识到那可能是我的最后一场比赛，所以我试着去享受它。我觉得我现在在这项运动中的状态要比当时快乐得多。所以，如果是这样的话，我想说我的心态更淡定了一些，我为自己的职业生涯感到骄傲。”

2011年英国大奖赛，里卡多作为红牛年轻车手在银石为当时的HRT首次参加大奖赛，第二年为Toro Rosso比赛，2014年终于代表红牛出战，并在首个赛季赢得三场胜利，还遮蔽了四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔的光芒。

但是随着维斯塔潘的到来，里卡多在红牛逐渐失宠，而他短暂地效力雷诺之后，在2021年加入投迈凯伦。同年在蒙扎，拥有意大利血统的他为沃金带回了阔别近十年的分站胜利，但后一个赛季他的表现无法达到预期，英国车队决定提前终止双方的合约。

“显然我想成为世界冠军。我争取成为世界上最优秀的车手。我认为这是我们对自己提出的一个很高的要求，显然有些人实现了，有些人没有，”言语间，里卡多有些哽咽。

“最终，如果我有一点不足，我也不能对自己太苛刻。我对自己所付出的努力感到满意，我想这并不会让我感到悲伤或遗憾或者原本可以做到什么。我想，我已经尽力了。”

“显然今年的目标是争取做得足够好，以便回到红牛车队，随后再次为胜利而战，看看自己是否还有能力。我觉得我显然没有做到这一点。所以我想，'好吧，我还能为什么而战？还有什么能让我满足？”

“我也曾是一名年轻的车手，在某些时候，我也不想只占用空间。很显然，你必须自私一点，但我认为，对我来说，如果我不能和红牛一起在前线战斗，那么我必须问自己，‘我留在赛道上是为了什么？’所以我已经想通了这一点。”

里卡多在2023年成为红牛替补，但在尼克·德弗瑞斯悲惨的10场比赛之后，他就回到AlphaTauri赛车里。但是他明确表示今后不会考虑作为替补车手留在围场里。

上周日比赛的最后阶段，在初次公布的“当日最佳车手”评选中，里卡多排名第二。不过就在他拿下最快圈后，他以20%投票率当选，似乎是车迷们以这种方式表达对他处境的理解和一如既往的支持。

“老实说，我不认为‘当日最佳车手’对我们车手来说有什么意义。这挺好，但不是我们炫耀的东西。但我觉得今天，很明显车迷们看了媒体报道，知道这可能是我的最后一场比赛，”里卡多向Motorsport.com表示。

“所以我认为这是他们的非常友好的表示，今天我很感激。我感谢这次评选并感谢他们参与其中、承认我的努力和我对这项运动的热爱。很显然，有时我也会面临考验，我并不总是笑得合不拢嘴，但我觉得我一直在努力享受其中的乐趣，并尽可能地在赛道上留下更多的东西。”

完成采访和赛后工作后，里卡多长时间地留在RB车库里，一些从中走出的车队成员表情动容。当澳大利亚人最终走出时，眼中闪烁着泪光。

到上周末新加坡大奖赛为止，这位澳大利亚车手完成了257次大奖赛发车，共有八场胜利记录在他名下，总计32次登上领奖台，并有三个杆位和17个最快单圈。