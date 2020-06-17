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Formula 1 / 突发新闻

里卡多完成雷诺首日测试

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里卡多完成雷诺首日测试
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2020年6月17日 上午3:01

丹尼尔·里卡多在雷诺奥地利测试首日完成500公里，埃斯特班·奥康将在今天重回驾驶舱。

本周二，雷诺在即将举行2020赛季前两场比赛的红牛环赛道，以2018年赛车进行了私人测试，为7月初重新启动的新赛季进行准备。

明年将转投迈凯伦的里卡多驾驶RS18赛车进行了一整天的测试，总统跑完了115圈，相当于500公里。

RS18使用了与季前测试里相同的全黑色涂装，奥康将在今天驾驶赛车出场。

考虑到英国和法国的检疫隔离制度，本次测试选择了在奥地利进行，并且由雷诺的测试团队执行。除了帮助两位车手寻找驾驶感觉之外，车队有机会针对赛季开始后将实施的卫生安全制度进行模拟。

此前，梅赛德斯在银石同样用2018年赛车做了两天测试。法拉利也将在前往奥地利前，在菲奥拉诺赛道用旧赛道测试。

Racing Point和AlphaTauri则计划于近期分别在银石、伊莫拉使用今年的赛车进行“拍摄日”测试，但最多只能跑100公里。

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