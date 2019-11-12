里卡多：在中游战斗令我的比赛技巧有所长进

澳大利亚人透露，相比自己在红牛时期的发车位置相对靠前，如今身处“车堆”所遭遇事故的几率更大。但这也令他受益匪浅。

“这令我很紧张，甚至有时很奔溃，”在谈到从后段发车时的感受时，里卡多表示，“ 因为0.1秒就会让你落后三至四名。当你快了0.1秒，你就能前进三到四个位置。这感觉像是一场货真价实的战斗。我认为大多数时候，除了领跑者之外名次最好的人，总是会觉得自己在周末赢得了一些东西，这是一种内心的斗争。”

“这很好，很有趣。唯一的就是——我不会说‘有点糟心’——因为正好就在当中，你更容易陷入第一圈的事故。这是唯一的一点，我不会说‘会失去控制’，但是处在那个位置，确实比我在过去的几年更常遇到这种情况。”

“但这也有助于提高我在第一圈的比赛技巧。我认为我的比赛技术和我在比赛中的超车水平都不赖。但是我的第一圈，目前从中游集团起步的话，有时候我在一号弯并没有做出正确的决策。事实上我可以做得更好。”

“所以我正在学习，如何身处中游集团，这很酷。我不想永远夹在这里，但这是我学到的一项新技能，过去几年我没有学的必要。”

同时里卡多表示，如今自己不再为胜利和领奖台而战，而是通过把现有的赛车发挥到极致来获得满足。

今年，澳大利亚人曾多次以仅次于三大车队的名次完赛，包括最近的奥斯汀的比赛。

“我觉得这真的只是周末的结果。如果我知道我已经把所有的事情都做到位了，我将永远快乐而充实地离开赛道。”

“是的，我不会撒谎，当我把一座奖杯或一瓶香槟带回家时，这种感觉更加强烈了。但我也曾登上过领奖台，但我对自己驾驶的方式并不完全满意。因此，领奖台并不是一切，但可以肯定的是，如果你已经尽了最大的努力，而且你确实带了一些东西回家，那肯定会更好。”

“好成绩将永远不会那么好（指胜利）。在蒙扎获得第四名就是一个巨大的成就，但我仍然没有站在领奖台上。所以我不会光着身子满街跑（进行庆祝）。”

“但就我个人的成就而言，如果比赛结束后，我知道自己已经尽了力，那就真的满足了我需要的一切。站上领奖台可能就是名誉或电视曝光的机会。但我认为就我现在的处境来说，如果你知道自己已经得到了力所能及的一切，那么已经足矣。”



