里卡多：在中游战斗令我的比赛技巧有所长进

澳大利亚人透露,相比自己在红牛时期的发车位置相对靠前,如今身处“车堆”所遭遇事故的几率更大。但这也令他受益匪浅。

“这令我很紧张,甚至有时很奔溃,”在谈到从后段发车时的感受时,里卡多表示,“ 因为0.1秒就会让你落后三至四名。当你快了0.1秒,你就能前进三到四个位置。这感觉像是一场货真价实的战斗。我认为大多数时候,除了领跑者之外名次最好的人,总是会觉得自己在周末赢得了一些东西,这是一种内心的斗争。”

“这很好,很有趣。唯一的就是——我不会说‘有点糟心’——因为正好就在当中,你更容易陷入第一圈的事故。这是唯一的一点,我不会说‘会失去控制’,但是处在那个位置,确实比我在过去的几年更常遇到这种情况。”

“但这也有助于提高我在第一圈的比赛技巧。我认为我的比赛技术和我在比赛中的超车水平都不赖。但是我的第一圈,目前从中游集团起步的话,有时候我在一号弯并没有做出正确的决策。事实上我可以做得更好。”

“所以我正在学习,如何身处中游集团,这很酷。我不想永远夹在这里,但这是我学到的一项新技能,过去几年我没有学的必要。”

同时里卡多表示,如今自己不再为胜利和领奖台而战,而是通过把现有的赛车发挥到极致来获得满足。

今年,澳大利亚人曾多次以仅次于三大车队的名次完赛,包括最近的奥斯汀的比赛。

“我觉得这真的只是周末的结果。如果我知道我已经把所有的事情都做到位了,我将永远快乐而充实地离开赛道。”

“是的,我不会撒谎,当我把一座奖杯或一瓶香槟带回家时,这种感觉更加强烈了。但我也曾登上过领奖台,但我对自己驾驶的方式并不完全满意。因此,领奖台并不是一切,但可以肯定的是,如果你已经尽了最大的努力,而且你确实带了一些东西回家,那肯定会更好。”

“好成绩将永远不会那么好(指胜利)。在蒙扎获得第四名就是一个巨大的成就,但我仍然没有站在领奖台上。所以我不会光着身子满街跑(进行庆祝)。”

“但就我个人的成就而言,如果比赛结束后,我知道自己已经尽了力,那就真的满足了我需要的一切。站上领奖台可能就是名誉或电视曝光的机会。但我认为就我现在的处境来说,如果你知道自己已经得到了力所能及的一切,那么已经足矣。”





Lando Norris, McLaren MCL34, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, and the remainder of the field at the start

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images