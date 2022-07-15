里卡多否认将在2023年离开迈凯伦或F1

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去年里卡多加入迈凯伦之后，虽然他在蒙扎为车队赢得了2012年后第一个比赛胜利，但始终对沃金基地打造的赛车感到挣扎，总体表现不如年轻的队友兰多·诺里斯。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗曾在摩纳哥大奖赛前公开表示，里卡多没有达到车队对他预期的成绩，引发了对澳大利亚人未来的猜测。有暗示他将在2023年与迈凯伦合约到期前就离开，甚至可能将离开F1。

本周三，里卡多在个人社交媒体上做出回应。他写到：“有很多关于我在F1未来的传言，但我想要你们听到我们的声音。我对迈凯伦许下承诺到明年年底，我不会离开这项运动。

“我知道这些并不容易，但谁喜欢容易！我正与迈凯伦尽全力改进，把赛车带回它理应属于的前排行列里。我仍然比任何时候都更想实现这个目标。”

就在里卡多发表声明之前，本周早些时候，迈凯伦宣布IndyCar卫冕冠军阿莱克斯·帕娄将在2023赛季加盟车队。去年赢得IndyCar年度冠军，意味着25岁的西班牙人足以申请明年的“F1超级驾照”。此外，另一位IndyCar明星车手科尔顿·赫塔也完成了迈凯伦旧赛车测试，并且将在今年晚些时候获得F1大奖赛第一节自由练习的出场机会。

事实上，为了在2023年四线作战——F1、IndyCar、电动方程式和Extreme——迈凯伦正不断储备年轻车手人才，包括签下了曾经参加过F1且赢得了2016年Indy500的亚历山大·罗西，加上近两年表现出色的帕托·奥沃德，迈凯伦将以强大的三两赛车的阵容参加下赛季的系列赛。此外，其现役IndyCar车手菲利克斯·罗森奎斯特有可能将回到电动方程式赛场。