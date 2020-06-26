里卡多：加盟迈凯伦决定得益于珀斯隔离生活

五月初法拉利宣布维特尔不会续约后，短短48小时里就与迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯签订了2021和2022年的协议。由此带来的连锁反应，是里卡多会代表雷诺完成今年的赛季后，明年投奔沃金基地。

新冠肺炎疫情使得2020年的情况十分不同寻常。对于里卡多来说，在新赛季还没有开打的情况下，就决定告别去年才加盟的雷诺。

2018年澳大利亚人在考虑个人选择时，曾与迈凯伦十分接近。但当时雷诺在中游集团的竞争中稍占上风，让他决定前往Enstone。但是2019赛季，法国车队表现退步，反而是迈凯伦拿到了年度第四，而且英国车队会在明年改用梅赛德斯引擎。

“整个情况非常怪异，我在过去几个月里了解到很多事情，没有任何事情是正常的，”在澳大利亚大奖赛推广方制作的《Fast Lane》播客首期节目中，作为嘉宾的里卡多回顾了当时自己做决定时的处境。

“显然，合约谈判，在赛季开始前落实协议、试着搞懂每支车队的发展趋势……这个赛季甚至还没有开始……试着找对路、搞清楚状况肯定是微妙、困难的事情。我猜最好的参考就是2019赛季，试着搞明白每支车队做了什么工作、表现方面的发展前景如何。”

自3月份澳大利亚大奖赛揭幕失败之后，里卡多就回到故乡珀斯的自己农场里。而澳大利亚的“封锁”，让他一直待在那里，直到本月早些时候直奔奥地利参加雷诺在红牛环安排的私人测试。

他承认在疫情的特殊时期中，隔离带来的少数好处就是，他在维特尔带来突发新闻之后，有足够的时间来考虑自己要怎么做。

“整个实际的过程时，尽管我们没有很多数据，（今年）没有进行过任何比赛，没有看到任何实时表现，但我们确实有很多独处的时间，来进行思考和消化，”里卡多表示。

“我那时在农场里，珀斯足够隔绝， 农场非常偏僻。至少对我有好处，有自己的思考余地；有很多时间想每一件事情，与牛和羊谈话，问他们有什么建议。无论如何，得出结论、想清楚对未来最好的（选择）是什么，不是简单的事情。我猜只有时间会证明那是对的还是错的决定。”

“但是我猜，一切都因维特尔的新闻开始，当他决定离开法拉利后，触发了一切。”

近期，里卡多曾表示过他那么快做出转投迈凯伦的决定，是担心被别人“捷足先登”。这一次的播客节目中，他也表示赛季的推迟开始，让时间变得更紧迫。

“有人问‘为什么你不等到赛季开始（再做决定），”澳大利亚人这一次在博客中解释说，“我认为事实是，等到那个时候一切都结束了，可能因为维特尔的关系，进程会加快。”

“但是一场比赛不足够我们知道大家的水平如何，你需要等上4-5场。你不能避免洽谈，但可能到了9月份，你已经落到（候选者）最后了。”