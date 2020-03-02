里卡多几乎压榨出雷诺新车的全部速度

里卡多以1分16秒276的时间在当天上午的测试中占据时间榜第一，并最终以当日第三快的时间结束了自己的F1冬测。

虽然瓦尔特利·博塔斯和马克斯·维斯塔潘在下午打破了这一纪录，但这已经足以让里卡多在冬季测试中创下第四快的成绩。

里卡多承认，考虑到车队的测试计划各不相同，目前很难对测试排名进行太多解读。但他仍然认为自己的成绩对雷诺来说是一大提升。

“有些地方你会有所保留，因为这只是测试，而我们用到了C5配方轮胎。”里卡多表示， “我们知道我们现在没有梅赛德斯那么快，所以我不知道他们在做什么，但我不希望他们先发制人。”

“我并不一定会对拔得头筹感到兴奋。但话虽如此，如果在使用C5的情况下，我们仅仅排在第六，那么我肯定会很失望。

“这很好，至少我们做出了很棒的一圈。相对而言轮胎的使用也很理想。所以肯定有积极的一面。”

“我们已经有足够的测试经验来认清这并非一定是我们在墨尔本的排名。但对我们来说，做出一个极快的时间仍然是积极的。”

但是，里卡多不确定自己能否打破博塔斯整个冬季1分15秒732的标杆时间，并认为自己只有极为有限的时间来提高单圈。

“总有0.1秒的差距。就目前而言，最好的成绩也就是1分16.0秒和1分16秒1，但我不认为我们能缩短0.3秒的差距，跑进1分16秒。”里卡多表示。

“从第一套C5到第二套，我已经取得了不错的进步，我想我快了0.2到0.3秒。也许再换一套我可以再快一点。我们就目前所拥有的干得不错。”

同时里卡多指出了雷诺RS20对比去年赛车所做的一些关键改进。在经历了几乎“相安无事”的季前测试后，澳洲人对于新车可靠性的提升也给予了赞赏。

“我认为我们已经改善了赛车的整体平衡。我觉得现在赛车的尾部更理想了，在中速弯角，我们可以在出弯时更猛一点。”里卡多表示。

“我们当然取得了进步。到目前为止，在可靠性和其他方面我们都很强大。这是我知道雷诺今年确实在努力改进的地方。到目前为止一切顺利。”

翻译/小飞侠