里卡多：倒序发车排位比赛会在很多场合弄巧成拙

随着2020赛季重新启动的计划确定之后，F1高层试图说服车队利用奥地利和银石将举行两场大奖赛的机会，对一些新想法做试验。

例如：在同一条赛道的第二个周末，根据前一场比赛结果进行倒序发车的排位比赛，以此决定周日正赛的发车顺序；或者，在第二个周末的周六，根据车手积分榜排名，采取倒序发车的顺序进行冲刺赛，确定车手在周日正赛的发车位置。

但是，卫冕世界冠军车队梅赛德斯坚决反对这项提议。德国车队的领队托托·沃尔夫指出该提议从前就被分析过并被否决，而且在一项调查中只有15%的车迷支持率，更别提它存在认为干扰的不公平嫌疑。他认为F1不需要使用“诡计”来让比赛变得更精彩。

今年还将代表雷诺比赛的里卡多——明年将转投迈凯伦——表示他能理解倒序发车冲刺赛概念被提出的原因，但是他不认为F1有必要重点考虑这样的试验。

澳大利亚人在F1官方社交媒体上直播连线时说：“我不是总是守旧的人，但是我猜这真的不是我们在这项运动里需要做出改变的优先列表上的首选。

“我可以理解为什么一些车迷会有‘耶，让快的人试着从后面追上来会很棒’之类的反应。我理解这个观点。在很多场合下不会起作用，而且会让场面变得有点糟糕。

“从沙发土豆（指电视观众）的角度——就像我现在这样，我能理解，那可能会刺激。但是我认为从纯粹主义者和真正竞赛的角度来看，我不认为我们现在需要走那一步。这么说最恰当。”

当红牛领队克里斯蒂安·霍纳公开敦促沃尔夫“为大局着想”时，身为排名靠后的威廉姆斯车队车手的乔治·拉塞尔同样不支持倒序发车排位比赛的主意。在他看来，就算慢车得到最靠前的发车机会，肯定会被身后其他较快的赛车超过，那会让效力落后车队的车手看起来“很傻”。

F1上一次尝试不同的比赛方式，是在2016赛季把排位赛规则改计时淘汰制。虽然排位赛仍分3节进行，但在每节进行到一定时间后，每隔一定时间淘汰一辆即时排名最靠后的赛车。但是这个规则被证明相当不成功，仅仅实施了两场大奖赛就被紧急叫停，改回了目前的赛制。