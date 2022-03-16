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里卡多从新冠感染中康复，将参加2022揭幕战

迈凯伦车队确认丹尼尔·里卡多已经从新冠病毒感染中康复，并且将如期参加在巴林的2022赛季揭幕战。

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里卡多从新冠感染中康复，将参加2022揭幕战
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里卡多上周起初因为身体不适而缺席了巴林测试前两个工作日。而上周日晚上，车队确认他新冠病毒检测由阴转阳，只能错过整个巴林测试。

今天迈凯伦发布声明，里卡多最近几次新冠检测都得到阴性的结果，而且在自我隔离期间身体状况日益好转，使得他能够在周四重返围场，从而参加巴林大奖赛。这意味着本周日的揭幕战上，2022赛季的完整阵容将一齐亮相。

在里卡多缺席期间，迈凯伦只能由兰多·诺里斯独自承担MCL36的驾驶任务。尽管英国小将一个人在萨基尔赛道完成了200圈，但是因为刹车系统过热的问题，里程数受到限制，在第二轮测试期间排名十支车队的最后。

上周末，迈凯伦宣布与Alpine达成协议，可以在意外情况下使用其替补车手、2021年F2年度冠军奥斯卡·皮亚斯特雷。此外，英国车队的储备阵容中，还有梅赛德斯的尼克·德弗瑞、斯托弗·范多恩，以及担任Sky Sports嘉宾解说的保罗·迪雷斯塔。德弗瑞本周末随梅赛德斯来到巴林待命，而范多恩则在美国参加赛百灵12小时。

里卡多成为第八位感染过新冠病毒的F1车手。此前，塞尔吉奥·佩雷兹、兰斯·斯特罗尔、刘易斯·汉密尔顿、尼基塔·马兹平、基米·莱科宁都因此错过比赛，而兰多·诺里斯、皮埃尔·加斯利和查尔斯·莱克勒克都在休赛期间感染过。

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