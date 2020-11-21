里卡多乐观相信雷诺仍有机会争夺年度前三

伊斯坦布尔的比赛前，雷诺仅仅落后积分相同的Racing Point、迈凯伦一分。然而一场雨战过后，虽然拿到惊人杆位的兰斯·斯特罗尔只拿到了第九名，但是塞尔吉奥·佩雷兹以第二名完赛，帮助Racing Point在第三名的位置上扩大了优势。

同时，迈凯伦凭借卡洛斯·塞恩斯的第五名、兰多·诺里斯的第八名和最快单圈的额外积分，以5分之差继续紧追。

相比之下，雷诺只是由里卡多的第十名换来了一分，落后Racing Point达到18分之多。尽管如此，澳大利亚人相信还剩三场比赛，意味着法国车队争夺年度第三的希望依然存在。

“我们现在肯定是落后者，但是仍然是可以实现的，还有三场比赛，”里卡多说道。“如果只有一场或者两场，我肯定会更加悲观一点。但是我们依然能够做到。”

“很遗憾（局面）发生了摇摆。这真的蜇人，我们不能否认。但是还有三场比赛，我认为我们依然有机会实现。

“虽然比赛应该会是干地上进行，但是战斗依然会进行下去。我们都熟悉巴林，1号弯很紧凑。所以塞尔吉奥和斯特罗尔可能会撞到一起！我们拭目以待。”

2021年里卡多将转投迈凯伦，告别他才效力了两个赛季的雷诺。澳大利亚人在2018年夏天跟随内心，做出离开红牛的决定。当时，雷诺的上升势头比迈凯伦更好，但是2019年却出现了滑坡。

不过本赛季，随着法国车队状态提升，里卡多成为积分区的常客，并且在纽伯格林和伊莫拉的比赛里两次登上领奖台。虽然不像2017和2018年在红牛时有胜利入账，但这位澳大利亚车手认为今年是2016年——他获得了年度第三——之后最令他愉快的赛季。

“当一切都尘埃落定之后，我可能会回顾一下。但是我认为迄今为止，是的，”里卡多说道，而他坦言一部分也是因为2020赛季因为新冠肺炎疫情而暂停了很久。

“现在的快乐非常高涨。我热爱赛车，我认为这一点也因为封锁、因为更长的休赛期里没有比赛而增强了。因为比赛无法进行，让我回来的渴望更加热切了很多。”

车手年度积分榜上，里卡多以96分暂列第六，落后身前一位的查尔斯·莱克勒一分，距离第四名的佩雷兹4分，理论上有希望成为梅赛德斯、红牛之外排名最高的车手。