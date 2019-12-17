迪克特姆加入威廉姆斯担任研发车手

20岁的迪克特姆在2017和2018年两次赢下澳门格兰披治胜利。去年的F3欧洲锦标赛中，他惜败于米克·舒马赫后屈居年度第二。

今年上半年，他作为红牛旗下车手，被安排参加日本超级方程式。巴林季中测试里，他驾驶红牛RB15赛车，完成了首次F1测试，之后又在西班牙大奖赛后的测试里出场。

然而，在仅仅三场超级方程式比赛后——只有一次获得积分，奥地利公司决定不再支持他，让他在下半年失去了参加大型系列赛的机会。虽然他再次前往中国澳门参赛，但只获得了第十三名。

不过本月早些时候，迪克特姆确定将在2020赛季代表DAMS参加F2锦标赛，而且坊间传出他与一支驻扎在英国的车队商讨过担任一部分驾驶角色的事宜。

本周二，威廉姆斯宣布已经将这位2017年获得过“迈凯伦Autosport BRDC奖”的英国年轻车手纳入其车手学院。

威廉姆斯介绍说，迪克特姆作为研发车手，将“一门心思在赛道和Grove基地协助车队，利用他之前的经验来驾驶模拟器并帮助赛车研发。在忙碌的模拟器项目之外，他也会出席大奖赛，完全参与工程和市场团队的工作中。”

Dan Ticktum, Williams development driver Photo by: Williams

威廉姆斯重组

值得一提的是，威廉姆斯在今年五月宣布，首届W系列赛冠军、21岁的女车手杰米·查德维克加入了车手学院并担任研发车手。而本月初，以色利年轻车手罗伊·尼萨尼在阿布扎比测试中驾驶了威廉姆斯赛车，更在事后声称明年有望在该车队里担任“更大的驾驶角色”。

威廉姆斯在2019年度过了一个惨淡的赛季，赛车生产受到严重耽误，导致车队从季前测试起就举步维艰。此后，原技术主管帕蒂·洛维在墨尔本揭幕战前“告假”，并最终离开车队，令威廉姆斯的技术部门群龙无首，使得赛车不可避免地毫无竞争力。

整个赛季中，威廉姆斯难以摆脱垫底的排名。只有波兰老将罗伯特·库比卡在他的“回归篇章”里，在霍根汉姆的混乱中为车队拿下全年唯一一个积分，但是他在新加坡大奖赛前决定不再效力车队。

2019赛季的三位新秀之一乔治·拉塞尔虽然没能替威廉姆斯拿下积分，但是稳定的表现令他收获好评。对于新赛季，威廉姆斯已经决定提拔今年担任替补和测试角色的加拿大人尼古拉斯·拉蒂菲，后者获得了今年F2年度第二名。如今加上迪克特姆的加入，威廉姆斯成为不折不扣的青年军。

然而，要想在2020赛季走出低谷，威廉姆斯如何重组技术部门，尤其是核心的领导班子，当前仍是未知数。阿布扎比收官战期间，车队代理领队克莱尔·威廉姆斯依旧表示“不急着”填补洛维的空缺，“关键是找到车队可以找到的最佳人选”。如今，刚刚确定将离开雷诺的底盘技术总监尼克·切斯特，被认为十分有可能在结束“花园假期”后投奔Grove基地。